홍인규 "'독박투어' 때문에 부부싸움 …내 연락 아예 안 받아" 울먹

채널S '독박투어4'

'독박투어4' 홍인규가 아내와의 냉전 중이라면서 눈시울을 붉힌다.

31일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 35회에서는 국내 여행으로 '처갓집 투어'를 떠난 김대희 김준호 장동민 유세윤 홍인규가 김준호의 처가인 강원도 동해에 이어, 장동민의 처가가 있는 전북 군산으로 떠나는 모습이 그려진다.

앞서 동해에서 1박을 한 '독박즈'는 이날 김준호가 강력히 추천한 '곰치국'을 먹기로 한다. 김준호는 "이곳 동해에서는 해장을 곰치로 한다"고 설명하고, 식당에 들어선 '독박즈'는 묵은지와 곰치살이 가득한 곰치국을 보자 감탄을 터뜨린다. 이어 "식감이 야들야들하다", "죽처럼 부드럽게 넘어간다"며 곰치국 맛에 흠뻑 빠진다.

이동하는 차 안에서 김준호는 생각에 잠긴 홍인규를 보더니 "아직도 제수 씨랑 냉전 중이냐?"라고 슬쩍 묻는다. 홍인규는 "이게 다 '독박투어' 때문"이라며 "'아내 문자 게임' 때문에 와이프랑 싸웠다, 그 후로 내 연락을 아예 받지 않는다"고 고백한다. 그러자 '독박즈'는 홍인규 부부를 화해시켜 주기 위한 아이디어를 제시한다.

아내와 처가에 대한 이야기가 계속되자, 홍인규는 "(인터넷에 보니까) 장모님이 사위에게 던진 가슴 아픈 말 톱5가 있던데, 한번 알아맞혀 봐"라고 말한다. 직후 여러 의견이 나오고, 홍인규가 1위를 발표하자 김대희는 "그런 말 들으면서 어떻게 사냐?"라며 대리 분노한다. 반면 유세윤은 "장모님이랑 결혼한 건 아니니까, 아내가 맞장구만 안치면 상관없을 거 같은데?"라고 쿨한 반응을 보인다.

군산에 뜬 '독박즈'의 '처갓집 투어' 2탄은 31일 밤 9시 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지