이서진 "박신혜는 내가 업어 키운 애…부모님도 알아"

배우 이서진이 박신혜와 남다른 친분을 자랑했다.

30일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에는 박신혜가 열여섯 번째 마이 스타로 출연했다.

30일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에는 박신혜가 열여섯 번째 마이 스타로 출연했다. 사진=SBS 제공

이날 이서진과 김광규는 메이크업 중인 박신혜를 기다리며 함께 출연한 작품을 언급했다.

김광규는 박신혜에 대해 "편안하다. 너무 잘 안다”고 말했다. 두 사람은 드라마 '피노키오', '지옥에서 온 판사' 등으로 12년간 인연을 이어왔다고.

반면 이서진은 '삼시세끼' 정선 편에 게스트로 나온 박신혜와 인연이 시작됐다고 했다. 그는 "삼시세끼’ 이후로 쭉 봤다. 난 신혜 부모님도 안다. 부모님 식당도 하는데 거기도 신혜랑 같이 가고 많이 갔다"고 말했다.

심지어 박신혜의 결혼식에도 참석했다고 하자 김광규는 "나 왜 초대 안 했지?"라며 서운함을 드러냈다. 이서진은 "사람 엄청 많이 초대했는데 거기에 안 들었구나"고 했고, 김광규는 "깜박했겠지. 내가 결혼식 잘 안가는 거 아니까"라고 말했다.

이에 이서진은 "나는 더 안 간다. 신혜는 내가 업어키웠다니까"고 말해 웃음을 자아냈다.

제작진은 이서진에게 "본인을 막대하는 여배우 리스트가 있지 않나. 몇 등 정도인가"라고 물었다.

이서진은 "2등 정도 된다. 1등은 다 아는 사실 아닌가. 한지민. 정유미랑 지민이랑은 조금 다른 느낌이다. 걔네가 여동생 느낌이면 쟤는 조카딸 같은 느낌"이라고 답했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지