“직접 재배한 보리에서 원료 추출”…다이슨, 농업 기술 접목한 두피 케어 신제품 출시

다이슨은 ‘다이슨 파밍’에서 재배한 보리에서 추출한 아미노산을 활용한 두피 케어 제품 ‘다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트’를 출시했다고 3일 밝혔다.

다이슨 아미노 리브-인 스칼프 버블 트리트먼트. 다이슨 제공

신제품은 농업 기술을 두피 케어 영역으로 확장한 사례로, 다이슨 농장의 보리에서 추출한 성분이 함유된 다이슨 아미노11™ 블렌드(Dyson Amino11™ blend)가 적용됐다.

다이슨 파밍은 2012년부터 엔지니어링 기술을 기반으로 한 농업 시스템을 운영하며 원료 재배와 성분 연구를 진행해 왔다. 지난해에는 다이슨 파밍에서 재배한 해바라기에서 추출한 해바라기씨 오일을 활용해, 다이슨 최초의 팜 투 포뮬레이션 제품, 오메가 라인을 출시하며 뷰티 테크 영역을 본격적으로 개척해 왔다.

보리는 모낭에 영양을 공급하고 두피 건강을 개선하며 모발 성장을 돕는 데 기여하는 풍부한 영양소를 함유하고 있다. 또한 비타민과 철분, 아연과 같은 미네랄, 항산화 성분을 포함하고 있어 모발을 더욱 탄탄하게 하고 윤기를 더한다. 다이슨은 이러한 보리의 특성에 주목했으며, 보리에서 추출한 11가지 아미노산을 블렌딩해 두피 장벽을 보호하는 데 도움을 주는 다이슨 아미노11™ 블렌드를 완성했다.

신제품은 다이슨 아미노11™ 블렌드를 바탕으로 두피 영양과 진정, 유수분 밸런스에 도움을 주도록 설계됐다. 또한 나이아신아마이드와 엑토인(Ectoin Natural)을 함께 사용해 두피 장벽을 보호하고, 카페인을 더해 두피 진정에 도움을 준다.

임상시험 결과, 사용 직후 두피 수분은 65% 증가하고 유분은 62% 감소한 것으로 나타났다. 소비자 조사에서도 사용 한 달 후 응답자의 85%가 두피 유수분 밸런스 개선을 체감했으며, 3개월 후에는 90%가 모발과 두피 상태가 눈에 띄게 개선됐다고 응답했다.

제품은 거품에서 세럼으로 변하는 ‘폼-투-세럼(foam-to-serum)’ 제형으로, 헹굼 없이 젖은 모발과 마른 모발 모두에 사용할 수 있다.메시 펌프를 적용해 균일한 거품 형성을 돕고, 근거리 무선 통신(NFC) 기능을 통해 제품 정보와 사용 가이드를 제공한다. 리필 제품도 함께 운영한다.

제임스 다이슨 다이슨 파밍 창립자 겸 수석 엔지니어는 “이번 신제품은 단순한 기술 구현의 결과물이 아니라, 우리가 직접 키워낸 원료에서 출발했다는 점에서 차별화된다”며 "다이슨 농장에서 재배한 보리의 아미노산 성분을 활용해 두피 장벽과 수분을 유지하는 데 도움을 주는 제품을 선보이고자 한다”고 덧붙였다.

