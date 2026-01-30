“K-패션, 일본·중국 넘어 동남아로 영토 확장”…무신사, 수출액 2400억 달성

무신사는 자체 플랫폼을 활용한 온·오프라인 시너지를 앞세워 글로벌 사업에서 뚜렷한 성장세를 이어가고 있다고 30일 밝혔다. 무신사는 올해 일본과 중국의 성과를 발판 삼아 동남아 주요 시장 공략에 나선다.

2025년 기준 무신사 글로벌 사업의 누적 거래액은 약 2,400억에 달한다. 이는 글로벌 스토어를 중심으로 한 크로스보더 커머스에 더해 일본·중국 현지 사업, 브랜드 유통, 뷰티 영역까지 글로벌 사업 포트폴리오를 다각화한 결과다.

먼저 2022년 9월부터 운영한 무신사 글로벌 스토어는 매년 평균 3배 수준의 증가세를 보이며 글로벌 사업의 핵심 동력으로 자리잡았다. 현재 13개 지역에서 4천여 개 K-패션 브랜드를 선보이는 글로벌 스토어와 일본 조조타운, 중국 티몰 등 현지 온라인 채널을 합산한 누적 판매 상품 수는 300만개를 넘어섰다. 이는 무신사를 통해 글로벌 시장에서 존재감을 키운 국내 중소 패션 브랜드들의 성장에 힘입은 결과라는 점에서 의미가 크다.

글로벌 스토어 성장세가 가장 뚜렷하게 나타난 지역은 일본이다. 2025년 일본 거래액은 전년 대비 145% 증가했으며, 10월에는 월 거래액이 처음으로 100억 원을 넘어섰다. 특히 일본 내 수요가 도쿄 등 일부 대도시에 국한되지 않고, 가나가와·오사카·후쿠오카 등 주요 권역 전반으로 확산된 점도 주목할만 하다. 이는 K-패션이 일본 시장에서 특정 도시 중심의 일시적 트렌드를 넘어, 독립적인 카테고리로서 전국 단위의 폭넓은 소비층을 형성하고 있음을 보여주는 지표다.

무신사는 이처럼 온라인에서 확인된 수요를 오프라인 경험으로 확장해 국내 디자이너 브랜드가 현지 고객과 직접 만나는 접점을 꾸준히 넓히고 있다. 일본에서는 2023년부터 총 5번의 팝업 스토어를 운영해 누적 약 14만 명의 방문객을 기록했고, 이를 통해 파트너 브랜드의 효율적인 인지도 제고와 시장 반응 검증 등을 동시에 지원해왔다. 중국 상하이 매장 2곳은 개점 26일만에 누적 방문객 10만 명을 넘기며 중국 젊은 소비층의 높은 관심을 확인한 바 있다.

무신사가 일본 총판을 전개하고 있는 마뗑킴은 브랜드 단위 오프라인 확장의 대표적인 성공 사례다. 무신사와 마뗑킴은 2024년 11월 공식 총판 파트너십을 체결한 뒤, 지난해 4월말 일본 내 첫 정식 매장을 오픈했다. 마뗑킴 시부야점은 오픈 이후 12월까지 약 18만 명의 일본 소비자가 방문하며 현지 리테일 시장에서 무신사의 유통·네트워크 경쟁력을 입증했다. 무신사는 올해 상반기 중 2개의 마뗑킴 매장을 추가로 선보일 예정으로 4월 말에는 도쿄 플래그십 스토어를 오픈한다.

무신사는 K-패션의 해외 진출 뿐만 아니라, 일본·중국 등 해외 패션 브랜드의 국내 안착을 지원하는 ‘글로벌 유통 허브’ 역할도 강화하고 있다. 무신사의 브랜드 비즈니스 전문 자회사 무신사 트레이딩은 △베이프 △사운드오브선라이즈 △와이쓰리 △언더커버 등 일본 브랜드의 한국 유통을 지원하고 있으며, 고감도 편집숍 무신사 엠프티에서는 △로어링와일드 △슈슈통 △펑첸왕 등 총 18개의 중국 디자이너 브랜드를 국내 고객과 연결하고 있다.

패션에 이어 뷰티 카테고리에서도 글로벌 성장이 가속화되고 있다. 무신사 뷰티는 자체 브랜드를 앞세워 아시아를 넘어 북미까지 사업 범위를 넓히고 있으며, 2025년 뷰티의 해외 거래액은 전년 대비 161% 신장했다. 2024년 일본을 기점으로 해외 시장 공략에 나선 오드타입은 말레이시아·베트남·싱가포르로 유통망을 확대했고, 상반기에는 미국과 호주에서도 판매를 시작한다. 위찌는 일본 돈키호테 300개 매장에 입점하며 현지 오프라인 접점을 빠르게 확보했다.

무신사는 올해 일본과 중국을 양대 축으로 동남아 시장까지 외연을 확장할 방침이다. 일본은 오는 4월 도쿄 팝업 스토어를 개최하고, 하반기 중 무신사 오프라인 스토어를 오픈할 예정이다. 중국은 3월 상하이 난징둥루에 이어 상반기 신리우바이, 항저우에 추가 매장을 선보인다. 나아가 태국·베트남·인도네시아 등 동남아 주요 국가 진출도 단계적으로 추진할 계획이다.

