“날 모르는 사람이 있다니”…김연경, 인지도 굴욕 당했다

전 배구 국가대표 김연경이 여행 도중 자신의 인지도와 관련한 해프닝으로 웃음을 자아냈다.

29일 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 ‘원더독스 주장 vs 감독 vs 선수, 치열한 공방전 (ft. 강원 여행)’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김연경이 후배 표승주, 문명화와 함께 강원 지역으로 여행을 떠나며 휴게소를 방문하는 모습이 담겼다.

김연경은 휴게소 직원에게 “우리 배구선수들인데 배구 좀 봐 달라”고 농담을 건넸다. 이에 직원은 김연경을 알아보지 못한 채 “몰라봐서 죄송하다”고 말해 좌중을 폭소케 했다.

그러자 김연경은 “아니다. 이제부터 봐주시면 된다”며 “아직도 나를 못 알아보는 분들이 있다. 부산 택시에 이어 또 한 분을 찾았다”며 너스레를 떨었다. 그러면서 “이래서 내가 더 열심히 일해야 한다”고 덧붙였다.

휴게소 방문 이후 세 사람은 홍천강 꽁꽁축제를 찾았고, 현장에서 배구 유소년 선수들과 만나는 시간도 가졌다. 유소년 선수들은 “‘신인감독 김연경’을 처음부터 끝까지 다 봤다”며 반가움을 드러냈다.

후배들을 향한 조언도 이어졌다. 표승주는 “학생 때는 기본기를 가장 열심히 해야 한다. 힘들고 하기 싫어도 기본기를 잘하면 프로팀이나 대표팀까지 갈 수 있다”고 강조했다. 김연경 역시 “코치님 말씀 잘 듣고, 많이 먹고 일찍 자야 키도 큰다”며 현실적인 조언을 건넸다.

김연경은 현역 시절 대한민국 여자 배구를 대표하는 선수로 활약했다. 은퇴 후에는 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’을 통해 팬들과 소통하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지