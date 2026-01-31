특목고 시대 끝나나… 서울대 정시서 외고·과고 비율 10년새 최저치

올해 서울대 정시 합격자 중 외국어고와 과학고 등 출신 수험생 비율이 전년 대비 절반 가까이 줄어든 것으로 파악됐다.

30일 종로학원이 2026학년도 서울대 정시 모집 합격자 1587명의 출신 고등학교를 분석한 결과에 따르면, 과고 출신은 10명으로 전년(22명)보다 54.5% 감소했고, 외고 출신도 31명으로 전년(59명)보다 47.5% 줄었다. 국제고와 영재학교 출신 역시 각각 16.7%(16명→14명), 12.5%(48명→40명) 줄어든 것으로 집계됐다.

반면 자율형사립고 출신은 전년 287명에서 올해 310명으로 8.0% 늘었고, 일반고 출신도 999명에서 1037명으로 3.8% 증가했다. 이에 따라 올해 서울대 정시 합격자 중 일반고 출신 비율은 65.3%(1037명)로, 종로학원이 집계를 시작한 2016학년도 이후 10년 새 최고치를 기록했다.

이른바 ‘N수생’ 합격자는 전년 901명에서 올해 879명으로 2.4% 감소한 반면, 재학생 합격자는 633명에서 664명으로 4.9% 늘었다. 전체 정시 합격자 가운데 N수생 비율은 55.39%로, 2018학년도 이후 8년 만에 가장 낮았다.

종로학원은 지난해 의대 모집 인원 확대의 영향으로 수능 고득점을 받은 최상위권 N수생들이 의대에 대거 합격하면서, 서울대 정시에서는 N수생 비중이 줄어든 것으로 분석했다. 아울러 최근 상위권 학생들의 특목고 선호 현상이 완화되면서 일반고로 진학하는 우수 학생이 늘어난 점도 특목고 출신 합격자 감소의 배경으로 꼽았다.

임성호 종로학원 대표는 “과고와 영재학교는 의대 입시가 원천 차단돼 두 학교 대신 일반고로 진학하는 최상위권 학생이 많아졌고, 외고와 국제고는 내신 경쟁이 워낙 치열해 상위권 학생들이 예전보다 기피하는 경향이 있다”며 “내신 5등급제로 내신 성적에 대한 부담이 더 커진 만큼 올해 같은 서울대 정시 합격자 비율이 지속될 수 있다”고 내다봤다.

