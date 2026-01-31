오세훈, ‘피지컬AI 선도도시’ 비전선포… 도시가 기술 실증 무대로 [주말, 특별시]

‘피지컬 AI 시대’가 본격화된 가운데 서울시가 ‘피지컬 AI 선도도시’ 비전을 선포했다. 서울 전반을 기술 실증의 무대로 개방해 AI가 산업과 일상에서 실제로 작동하는 도시로 전환하겠다는 전략이다.

오세훈 서울시장은 30일 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘AI SEOUL 2026’ 콘퍼런스에서 인프라, 산업생태계, 시민일상 등 3대 핵심 축을 중심으로 한 피지컬 AI 선도도시 비전과 실행 전략을 제시했다. 오 시장은 “피지컬 AI 선도도시의 핵심 목표는 기술이 어떻게 시민의 삶에 안전하게 안착하는지 그 방식을 설계하고 표준을 만드는 데 있다”고 강조했다.

오세훈 서울시장이 30일 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘AI SEOUL 2026’ 콘퍼런스에서 ‘피지컬 AI 선도도시’ 비전을 밝히고 있다. 서울시 제공

시는 피지컬 AI의 두뇌와 몸 역할을 할 ‘양재 AI 클러스터’와 ‘수서 로봇 클러스터’를 연결하는 ‘서울 피지컬 AI 벨트’를 구축하고, 서울 전역을 기술 실증을 위한 상시 테스트베드로 개방한다. 특히 교통･돌봄･안전 등 시민 생활과 밀접한 분야에 피지컬 AI 적용을 확대해, 기술 혁신이 곧바로 시민 삶의 변화로 이어지도록 한다는 계획이다.

AI기술 집적지 양재 AI 클러스터와 로봇실증기반이 구축되는 수서 로봇 클러스터는 ‘서울형 피지컬 AI 벨트’로 구축될 예정이다. 피지컬 AI산업의 두뇌와 몸 역할을 할 두 산업거점을 집중적으로 키우고 이들 지역을 연결해 AI가 접목된 로봇산업 실증과 확산을 도시 차원에서 뒷받침하겠다는 구상이다. 핵심축 중 하나인 양재 일대는 ‘글로벌 AI 클러스터’의 심장이 될 ‘서울 AI 테크시티’로 조성한다. ‘서울AI허브’를 포함해 서울양곡도매시장, 강남데이터센터 등 가용부지를 적극 활용하는 대규모 프로젝트로 2028년 착공이 목표다.

서울 전역은 ‘피지컬 AI 테스트베드’가 된다. 올해 하반기 조성되는 ‘테스트베드 실증센터’를 중심으로 공공시설과 공원 등 서울 도심을 상시 개방된 실증무대로 변화시켜 산업생태계를 활성화한다. 아울러 2030년까지 총 1000억원을 집중 투입해 현장 실증부터 판로 개척까지 원스톱으로 지원, 현장실증이 곧 매출과 성장으로 이어지는 지원체계도 구축한다. ‘용산국제업무지구’는 도시 운영·안전·교통·물류·에너지 분야에 피지컬 AI 기술을 적용 ‘지능형 도시의 표준 모델’로 조성할 계획이다.

교통·돌봄·안전 등 시민 삶과 밀접한 분야에 피지컬 AI 도입을 확대해 일상에서 혁신과 변화를 체감할 수 있도록 한다. 기술이 복지가 되는 도시를 구현한다는 목표다.

우선 올해 10월 국내 최초, 세계에서 세 번째로 ‘레벨4 무인 로보택시’가 도심 운행에 나선다. ‘새벽 동행 자율주행버스’는 현재 도봉∼영등포(A160) 1개 노선에서 금천∼세종로, 상계∼고속터미널, 은평∼양재 총 4개 노선(5대)으로 확대할 예정이다. 청계천 운전석 없는 자율주행 셔틀버스(2대)와 자율주행마을버스(6대) 등 올해 총 18대의 자율주행 버스가 서울 곳곳을 누비게 되는 것이다.

고령화 시대 돌봄 현장의 부족한 손길도 ‘피지컬 AI’가 채운다. 재활과 보행을 보조하는 로봇을 비롯해 근력 보조 웨어러블 로봇 등 보급을 확대한다. 또 AI 화재 순찰 로봇, 안전 점검 드론 등을 도입해 피지컬 AI 기반 안전 인프라도 확충한다.

오 시장은 “기술은 결국 사람을 향해야 하며 서울이 꿈꾸는 ‘피지컬 AI 선도도시’는 가장 차가운 기술로 가장 따뜻한 변화를 만드는 도시”라며 “서울은 전세계 ‘피지컬 AI’ 중심이자 표준이 되는 위대한 여정을 떠날 준비를 마쳤다”고 말했다.

