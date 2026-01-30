LG전자, 연간 매출액 89조 역대 최대…영업 이익은 27.5%↓

LG전자가 프리미엄 가전과 전장 사업을 앞세워 글로벌 수요 둔화 국면에서도 사상 최대 매출을 기록했다.

LG전자는 30일 지난해 연결 기준 매출 89조2009억원, 영업이익 2조4784억원을 기록했다고 밝혔다. 전사 매출은 전년 대비 1.7% 증가하며 역대 최대치를 경신했지만, 영업이익은 27.5% 감소했다.

생활가전과 전장이 각각 관세 부담, 전기차 캐즘 등 비우호적 환경에도 성장하며 전사 최대 매출액 달성에 기여했다.

생활가전과 전장은 2015년 이후 10년 연속 성장세를 이어갔다. 사업부문별 매출은 HS사업본부(생활가전) 26조1259억원, VS사업본부(전장) 11조1357억원으로 각각 역대 최대다.

또 대표적인 질적 성장 영역인 △B2B(전장, 냉난방공조, 부품솔루션 등) △Non-HW(webOS, 유지보수 등) △D2C(구독, 온라인) 등에서 성과도 이어졌다.

B2B 매출액은 전년 대비 3% 늘어난 24조1000억원으로 집계됐다. 제품과 서비스를 결합한 구독 매출액은 직전 년도 대비 무려 29% 늘어 2조5000억원에 육박했다.

다만 영업이익은 전년(3조4197억원)보다 27.5% 감소했다.

회사 측은 "디스플레이 기반 제품 수요회복 지연과 경쟁심화에 마케팅비 투입이 늘었고, 하반기 들어서는 인력구조 효율화 차원에서 실시한 전사 희망퇴직으로 수천억원 상당 비경상 비용도 인식했다"고 밝혔다. 이어 "희망퇴직 비용은 중장기 고정비 부담 완화 요인으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

TV사업을 맡고 있는 MS사업본부의 영업손실이 7509억원으로 집계됐다.

B2B 양대 축인 VS사업본부(5590억원)와 ES사업본부(6473억원) 합산 영업이익은 첫 1조원을 넘겼다. VS사업본부는 역대 최대 이익을 기록했으며, ES사업본부는 희망퇴직 비용을 제외하면 소폭 증가세다.

지난해 4분기 매출도 전년(22조7615억원) 대비 4.8% 증가한 23조8522억원으로 선전했다. 영업손익은 1090억원 적자로, 전년 같은 기간(1354억원) 대비 적자로 돌아섰다.

LG전자는 올해 올레드뿐 아니라 LCD에서도 마이크로 RGB 등 경쟁력 있는 제품으로 라인업을 강화한다. 스탠바이미, 이지 TV 등 라이프스타일 라인업 수요도 적극 발굴한다. webOS 광고/콘텐츠 사업은 콘텐츠 투자, 파트너십 확대 등을 지속하며 고속 성장을 이어갈 계획이다.

