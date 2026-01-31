의령 여꾸섬서 첫 빙판 썰매축제 열린다

경남 의령에서 이색 겨울 축제인 빙판썰매축제가 처음 열린다.

30일 의령군에 따르면 ‘제1회 여꾸섬 빙판썰매축제’가 31일 가례면 요도마을 앞 하천 일원에서 열린다.

이번 축제는 요도마을 주민들이 직접 아이디어를 내고 준비한 행사로 마을이 중심이 된 참여형 축제라는 점에서 의미를 더한다.

이 행사는 요도마을이 의령군 ‘2026년 어울림 마을축제’ 대상지로 선정되면서 추진되는 소규모 지역축제로 마을 고유의 자원과 이야기를 살려 마련됐다. 군은 축제 운영을 위해 900만원을 지원했다.

‘여꾸섬’이라는 이름은 요도마을 앞 하천에 자라는 풀 ‘여뀌’를 주민들이 오래전부터 ‘여꾸’라 불러온 데서 비롯됐다.

다리가 놓이기 전 섬처럼 보이던 마을의 옛 모습이 지명에 그대로 담겨 있다. 여꾸섬 뒤편에는 주민들이 예부터 ‘똥뫼’라고 불러온 작은 산이 있다.

‘똥뫼’는 평지에 홀로 솟은 구릉성 산지를 뜻하는 ‘독뫼’에서 비롯된 말로, 이 산이 하천을 감싸며 겨울철 깊은 음지를 형성한다.

덕분에 마을 앞 하천에는 이른 겨울부터 늦은 3월까지 자연 얼음이 유지된다.

주민들은 이러한 자연조건과 마을의 옛 지명을 살려 겨울철 자연 빙판 썰매축제를 마련하며 사라질 뻔한 마을 이야기를 다시 꺼내 놓았다.

축제의 중심인 빙판 썰매장은 길이 약 150m, 폭 30m 규모로 조성됐으며, 수심은 약 50cm 내외로 관리돼 어린이가 안전하게 체험할 수 있다.

올해 주민들은 직접 제작한 전통 ‘양반다리 썰매’ 50개와 새로 마련한 썰매 10개 등 총 60대의 썰매를 준비했다.

행사장에서는 마을에서 직접 준비한 군밤과 군고구마 등 겨울 간식도 무료로 제공돼 썰매를 즐긴 뒤 몸을 녹이며 겨울의 정취를 만끽할 수 있다.

지난해에도 입소문을 타고 500여명의 방문객이 다녀가는 등 이미 가족 단위 체험 명소로서의 가능성을 보였다.

이호진 요도마을 이장은 “안전을 최우선으로, 여꾸섬을 사계절 즐길 수 있는 체험형 마을로 키워가겠다”며 “가족들이 부담 없이 찾을 수 있는 고향 같은 마을을 만들어 가겠다”고 말했다.

오태완 의령군수는 “의령에는 읍면마다 고유한 색깔을 가진 마을이 많다”며 “될성부른 소규모 마을축제가 의령의 또 다른 매력으로 자리 잡도록 함께하겠다”고 밝혔다.

