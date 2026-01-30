주택 추가 공급방안 빠르면 2월에 나온다

김이탁 국토교통부 1차관은 지난 29일 정부가 발표한 도심 주택공급 확대 방안에 이어 추가 공급 방안이 내달 중에도 나올 수 있다고 밝혔다.

김 차관은 이날 오전 MBC 라디오 김종배의 시선집중에 출연해 “어제 발표한 6만1000가구 외에 추가적 공급 방안이 준비되는 대로 2월에도 나올 수 있다”고 말했다. 김 차관은 추가 발표될 내용도 공공부지를 활용한 공급 방안이 될 것이라고 했다.

김이탁 국토교통부 1차관. 국토교통부 제공

그는 “실제 실현 가능성이 있고 국민들이, 청년과 신혼부부들이 생각했을 때 매력적인 곳, 부담 가능한 곳을 찾아 이번에 발표한 것”이라며 “저희가 빼놓은 곳들이 추가로 있다”고 말했다.

김 차관은 추가 발표되는 공급 물량의 구체적인 수치는 언급하지 않았다.

전날 정부는 용산국제업무지구 1만가구, 태릉골프장(태릉CC) 6800가구 등 도심 내 유휴부지와 노후청사 등을 활용해 서울을 포함한 수도권에 6만가구 수준의 주택을 공급하겠다는 세부 계획을 발표했다.

김 차관은 용산국제업무지구 공급 물량을 두고 국토부와 서울시 간 이견이 계속되는 데 대해 “예전에 좌초된 경험이 있어 이번에는 서울시 협조하에서 성공시키는 게 굉장히 중요하다고 생각한다”며 “사업 지연 등 부분은 사업계획을 수정하면 되는것이어서 수정에 그리 시간이 안 걸린다고 판단한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지