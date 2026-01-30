이창용 한은 총재 “환율 1480원 비정상 급등 주범은 국민연금”

이창용 한국은행 총재. 뉴스1

이창용 한국은행 총재가 지난 연말연시 발생한 원 달러 환율 1480원 급등 사태를 두고 비정상적인 시장 왜곡이 있었다고 정면 비판했다. 경상수지 흑자라는 튼튼한 기초 체력에도 불구하고 환율이 치솟은 배경에는 국민연금의 비대해진 영향력과 시장의 과도한 불안 심리가 있었다는 분석이다.

이 총재는 지난 28일 홍콩에서 열린 글로벌 매크로 컨퍼런스 대담에서 당시 환율 상황을 의아했다고 회상했다. 한국 경제의 기초 여건을 고려할 때 원화 가치가 과도하게 평가절하되었다는 점을 꼬집은 것이다. 이 총재는 이 현상을 풍요 속 빈곤이라고 정의했다. 수출 호조로 국내에 달러는 풍부하게 들어왔지만 개인과 국민연금 그리고 기관투자자들이 환율이 더 오를 것이라는 기대감에 달러를 시장에 팔지 않고 보유하면서 실제 현물 시장에서는 달러 공급이 끊기는 왜곡이 발생했다는 설명이다.

특히 이 총재는 국민연금의 자산 운용 방식이 외환시장에 미치는 부작용을 강하게 지적했다. 국민연금의 해외 투자 규모가 한국 외환시장의 전체 체급에 비해 너무 커졌으며 이것이 원화 약세 기대를 지속적으로 자극하고 있다는 것이다. 그는 현재 국민연금의 환헤지 비율이 0%인 점을 두고 경제학자로서 사견으로 말이 안 된다며 직격탄을 날렸다. 이에 따라 한은은 국민연금의 달러 표시 채권 발행을 허용하는 등 향후 3개월에서 6개월 내에 외환시장 구조를 근본적으로 바꾸는 방안을 논의 중이라고 밝혔다.

올해 한국 경제 성장 동력에 대해서는 반도체와 방산 그리고 자동차와 조선업 수출을 꼽았다. 특히 인공지능 관련 수출이 강력한 회복세를 보이고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 다만 환율이 1470원에서 1480원 선에서 장기간 머물 경우 물가 상승 압력이 커질 수 있다는 점을 경계했다. 그럼에도 올해 연간 물가 상승률은 2% 안팎에서 관리할 수 있을 것으로 내다봤다. 금리 정책에 대해서는 양극화 해소의 만능 열쇠가 아님을 분명히 하며 중앙은행의 역할에 선을 그었다.

부동산과 가계부채 문제에 대해서도 소신을 밝혔다. GDP 대비 가계부채 비율을 80%까지 낮추는 목표를 유지하되 단순한 대출 제한 중심의 정책으로는 수도권 집값 상승세를 막기에 한계가 있다는 진단이다. 이 총재는 지금 같은 규제 일변도의 정책이 지속되면 수도권 부동산 가격은 계속 오를 것이라며 정부가 공공임대주택 공급 확대와 같은 실효성 있는 공급 정책을 병행해야 한다고 주문했다.

