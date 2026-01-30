‘반세기 금단의 땅’ 백마도, 시민 품으로

경기 김포시가 한강 하구에 길게 늘어섰던 철책이 걷어진 공간을 시민 일상으로 돌려준다. 시는 고촌읍 일원 백마도를 군과 긴밀히 협력해 단계적인 개방에 나선다고 29일 밝혔다.



한강 하류에 위치한 섬 백마도는 1970년 군사시설보호구역으로 지정된 후 반세기 넘게 민간인의 출입이 엄격히 통제됐다. 오랜 시간 안보를 위한 금단의 땅으로 남은 것이다. 신곡수중보를 통해 육로 접근이 가능했지만 군 작전 수행에 필요한 제초작업 외에는 별다른 관리가 없었다.



지난해 10월 육군 제2291부대와 백마도 개방 및 염하 구간 철책 철거에 전격적인 합의로 50년 숙원의 빗장을 풀었다. 시는 올해 군 작전 보완·안전 시설을 최소한으로 갖춰 시민들이 자유롭게 오갈 수 있도록 한다. 본격적인 공원 조성 사업이 착수되기 전이라도 다채로운 문화·체험행사를 열어 백마도의 자연을 평소에도 누릴 수 있도록 할 방침이다. 시는 이곳의 물리적인 연결성도 대폭 향상시킨다. 백마도에서 김포대교로 이어지는 구간의 540m 철책을 없애는 대신 철조망에 가로막혔던 산책로와 자전거 도로를 잇는다.



접경지역이라는 특수성을 가진 염하도 시민 품으로 돌아가려고 채비 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지