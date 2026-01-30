‘충남대전·전남광주특별시’ 명칭 확정

더불어민주당이 대전·충남 통합 자치단체의 명칭을 ‘충남대전특별시’, 광주·전남 통합의 경우 ‘전남광주특별시’로 정하기로 했다. 민주당은 두 특별시에 서울특별시에 준하는 위상과 자치·재정분권을 부여하는 내용의 특별법안을 30일 당론 발의할 계획이다. 법안이 통과되면 6·3 지방선거에서 대전·충남과 광주·전남의 통합시장이 각각 선출될 전망이다.



민주당 ‘대전·충남 통합 및 충청발전특별위원회’(충청특위)는 29일 회의를 마친 뒤 이같이 설명하며 “충남·대전통합특별시의 약칭은 ‘대전특별시’로 정했다”고 밝혔다.



황명선 충청특위 상임위원장은 “현재 대전시청과 충남도청 두 곳을 쓰면서, 통합특별시 청사 주소지는 통합시장이 선출된 이후 정하도록 했다”고 설명했다. 충청특위 공동위원장인 박정현 의원은 “3월부터 본격적으로 선거 일정이 시작되는 만큼 2월 말까지는 반드시 통과시키겠다”고 밝혔다.



국민의힘 소속 이장우 대전시장이 주민투표 필요성을 언급한 데 대해선, 박 의원은 “주민투표는 최소 30일이 소요되고 선거 60일 전까지 완료돼야 해 현실적으로 불가능하다”며 일축했다.



대전·충남 행정통합이 야권 소속 지자체장과의 이견으로 진통을 겪는 것과 달리 광주·전남 행정통합 논의는 비교적 순조롭게 진행됐다. 앞서 ‘광주·전남 행정통합 추진 특별위원회’는 지난 27일 전남광주특별시의 약칭을 ‘광주특별시’로 정하고, 논란이 됐던 주청사는 우선 전남 동부권, 서부권(무안)과 광주 현 청사 등 3개 권역으로 분산 운영하기로 했다. 민주당은 입법지원단을 통해 두 특위안을 조율하고, 각각의 통합 특별법안을 당론으로 발의해 2월 안에 처리한다는 방침이다.

