업스테이지, 포털 다음 인수한다…카카오 지분 맞교환

AI 스타트업 업스테이지가 인터넷 포털 다음 인수를 전제로 카카오[035720]와 업무협약을 체결했다.



다음 운영사인 에이엑스지(AXZ) 모회사 카카오와 업스테이지는 29일 각각 이사회를 열고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다고 밝혔다.

지난 2025년 12월 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 참석자들이 업스테이지 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

이번 합의는 카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전하고 업스테이지 일정 지분을 카카오가 취득하는 것이 골자다.



현재 AXZ는 카카오의 100% 자회사다.



AXZ는 지난해 5월 카카오로부터 분사한 뒤 신속한 의사 결정과 경영 효율화를 통한 내실 다지기에 주력해 왔다.



또한 급변하는 AI 산업 환경에 대응해 신규 서비스 출시 등 사업 모델을 고도화하고 새 성장 동력 발굴을 추진 중이다.



업스테이지는 거대 언어모델(LLM) '솔라'를 기반으로 사업 확장 기회를 모색하는 과정에서 AXZ에 협업을 제안했다.



이에 두 회사는 AI 기반의 새로운 서비스 개발 필요성과 시너지 창출 필요성에 공감해 이번 합의에 이르렀다고 설명했다.



업스테이지는 MOU 체결을 계기로 다음이 보유한 방대한 콘텐츠 데이터를 활용해 AI 기술력을 고도화하고, 솔라를 다음 서비스에 결합한 차세대 AI 플랫폼을 구축할 계획이다.



두 회사는 이번 사업적 결합을 통해 업스테이지가 참여 중인 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에서도 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대했다.



업스테이지는 최근 정부가 진행한 해당 프로젝트 1차 평가를 통과한 상태다.



김성훈 업스테이지 대표는 "업스테이지의 AI 기술과 전 국민 사용자 기반을 보유한 다음이 결합할 경우 더 많은 이용자가 AI를 손쉽고 자연스럽게 활용할 수 있는 환경이 마련될 것"이라고 말했다.



양주일 AXZ 대표는 "양사 간 시너지를 통해 새로운 AI 서비스들을 속도감 있게 선보일 수 있을 것"이라고 내다봤다.



앞서 다음은 지난달 1일부로 카카오로부터 정식으로 분리되는 행정적 절차를 끝냈고, 다음 서비스의 법적 제공 주체도 AXZ로 변경됐다.

