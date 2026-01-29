방미 김정관, 30일 러트닉 만나… “국내 입법 상황 설명”

도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 한국의 25% 관세 인상 위협과 관련해 미국을 방문한 김정관 산업통상부 장관이 트럼프 행정부 인사들을 만나 한국의 대미투자특별법 입법 진행 상황과 관련해 오해가 없도록 설명하겠다고 밝혔다. 스콧 베선트 미 재무장관은 한국 국회에서 법안이 통과될 때까지 한국이 25% 관세를 적용받을 수 있다는 취지로 말했다.

김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 밤 '트럼프 관세' 대응을 위해 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항을 통해 미국을 방문해 한국 취재진과 인터뷰하고 있다. 연합뉴스

캐나다 출장 중이던 김 장관은 28일(현지시간) 워싱턴 인근 덜레스 국제공항을 통해 급거 입국했다. 그는 취재진을 만나 “저희가 듣기엔 일단 (트럼프 대통령이) 국내 입법(대미투자특별법) 진행 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다”며 29일 하워드 러트닉 상무장관을 만나 미국 측 진의를 파악하고 한국 입장을 설명하겠다고 말했다. 그는 “트럼프 대통령도 그렇게 얘기했고, (트럼프 대통령의 관세 언급 이후) 중간에 러트닉 장관과 한 번 연락을 했었는데 그런 생각을 하고 있었다”고 전했다. 트럼프 대통령은 26일 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다.



김 장관은 “우리 국내 입법 진행 상황에 대해 오해가 없도록 잘 설명하고, 미국과의 협력·투자와 관련해 한국 정부의 (입장에) 변화가 없기 때문에 그런 내용을 충실히 잘 설명하려 한다”고 말했다. 다만 트럼프 대통령이 빠른 대미 투자를 원하는 것으로 알려진 것과 관련, “각 (대미 투자) 프로젝트들에서 우리나라 국익과 상업적 합리성에 대한 검토가 필요하기 때문에 그런 부분을 꼼꼼히 따지고 살펴봐야 한다”며 “시기는 예단하지 않고, 아주 적절한 시점에 양국 모두 축복하는 프로젝트가 되도록 협의하겠다”고 강조했다.



이미 트럼프 대통령이 하루 전 한국과 협상하겠다는 의지를 밝힌 바 있다. 다만, 관세협상을 총괄해온 베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “한국 국회가 무역 합의를 통과시키지 않았기 때문에, 그들이 (대미투자특별법을) 승인하기 전까지는 한국과의 무역 합의는 없는 것”이라고 말했다. 베선트 장관은 한국 국회에서 법안이 통과될 때까지 한국이 25% 관세를 적용받게 되느냐는 질문에는 “그렇게 하는 것이 상황을 진전시키는 데 도움이 된다”고 언급했다.

