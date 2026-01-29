트럼프 ‘이민단속 총격 징계’에도… 민주 “요원 복면 금지” 압박

도널드 트럼프 미국 행정부가 앨릭스 제프리 프레티(37) 총격 사망 사건에 연루된 이민단속요원을 징계했다고 밝히며 비판 여론 진화에 나섰다. 야당인 미국 민주당은 이민세관단속국(ICE) 개혁안을 예산안 합의 조건으로 제시하며 정국 주도권을 잡으려는 모습이다. 백악관과 민주당은 연방정부 부분 업무정지(셧다운)를 막기 위해 막판 합의에 나섰다.

28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 국토안보부(DHS) 관계자는 프레티에게 총격을 가한 연방 요원 2명이 ‘행정휴직’ 처분을 받았다고 밝혔다. 행정휴직은 급여를 유지한 채 직무에서 일시 배제하는 조치로, 한국의 직무정지에 해당한다.

어머니와 간호사… 2명의 희생, 헛되지 않기를 미국 미네소타주 미니애폴리스 시민들이 28일(현지시간) 이민 단속 반대 시위 중 단속 요원들의 총격에 사망한 러네이 굿(왼쪽)과 앨릭스 프레티의 사진이 담긴 대형 포스터 앞에서 촛불을 켜고 추모하고 있다. 강경 진압에 대한 비판 여론이 거세지자 정부는 책임자들을 징계하는 등 한 발 물러서고 있다. 미니애폴리스=AFP연합뉴스

이 관계자는 해당 요원 2명이 지난 24일 발생한 총격 사건 이후 직무정지 상태로 이는 일반적인 절차를 준수한 것이라고 설명했다. 이들이 계속 근무했다는 주장도 사실이 아니라고 덧붙였다.

이번 발표는 프레티 총격 사망 사건 이후 이민단속을 총괄하는 자리에서 물러난 그레고리 보비노 국경순찰대(USBP) 대장의 앞선 설명과 배치된다. 보비노는 지난 25일 “사건에 연루된 모든 요원은 다른 지역에서 행정 업무를 수행하고 있다”고 밝힌 바 있다.

DHS가 총격 사건에 연루된 징계 상황을 공개한 것은 세관국경보호국(CBP)이 자체 조사 보고서를 낸 지 하루 만이다.

CBP가 전날 의회에 제출한 보고서에는 당국의 설명과 달리 프레티가 총기를 꺼내 들었다는 내용은 없었다. 힐튼 베컴 CBP 대변인은 보고서에 대해 “사건에 대한 초기 개요일 뿐이며, 확정된 결론이나 조사 결과를 가리키는 것은 아니다”라고 해명했지만, 보고서가 공개된 뒤 DHS 등 당국은 여론의 비판에 직면한 상황이다.

이에 기존 해명과 다른 사실이 드러나며 부담을 느낀 미 행정부가 출구전략을 마련하고 있다는 분석이 나온다.

민주당은 총격 사건을 계기로 백악관과 공화당을 압박하고 있다. 민주당은 ICE에 대한 개혁안에 합의하지 않으면 예산안에 찬성하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다.

그간 상원에서는 6개 세출법안에 대한 ‘패키지 처리’를 두고 협상을 벌여왔는데, ICE 개혁이 협상의 새로운 변수로 떠오른 것이다.

민주당의 개혁안은 일부 단속에서 영장 제시, 주(州) 정부와의 협력 등을 통한 무분별한 순찰 활동 중단, ICE 요원 행동 강령 마련, 마스크 착용 금지, 보디캠 착용 의무화 등을 담고 있다.

척 슈머 상원 민주당 원내대표는 “더 이상 익명의 비밀 요원은 없어야 한다. 이는 상식적인 개혁 조치”라면서 “ICE의 고삐를 죄고 개선이 될 때까지, 민주당은 (합의에) 필요한 표를 제공하지 않을 것”이라고 강조했다.

의회가 시한 내 예산안을 처리하지 않으면 해당 기관은 이달 31일 0시1분부터 셧다운에 돌입한다. NYT는 트럼프 대통령과 슈머 원내대표는 이를 막기 위한 예산안 협상에 돌입했다고 보도했다.

이에 따르면 상원은 6개 세출법안 패키지에서 국토안보부 예산안을 분리하는 방안을 검토하고 있다. 여기에는 민주당이 요구하는 ICE 등 이민단속 요원에 대한 제한 조치도 포함될 예정이다. 상원 세출위원회 위원장인 공화당 수전 콜린스 의원은 “백악관과 상원이 상당한 진전을 이루고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

