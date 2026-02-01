[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 1일 (일요일) 대출 받으러 가려면 오후 1시~5시가 좋다

96년생 열정으로 해결될 문제 아니면 도움을 청하라. 84년생 주변 사람에게 마음을 써라. 72년생 금전적인 문제가 발생한다. 60년생 자영업자는 자금이 약해진다. 48년생 좋은 동반자부터 구하라. 36년생 오랜 세월이 지나도 친구는 좋다.

97년생 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 85년생 구설수 있으니 언행을 조심하라. 73년생 노력이 집중되어야 한다. 61년생 다양한 인맥을 구성이 관건이다. 49년생 방향에 따라 운신의 폭을 넓히라. 37년생 섣불리 판단하지 말자.

98년생 잘난 것이나 못난 것이나 쓰임새가 있다. 86년생 기쁨이 넘치는 하루가 되겠다. 74년생 신불자는 좋은 소식이 온다. 62년생 사물의 겉과 속을 볼 줄 알자. 50년생 오후의 약속은 일이 성사된다. 38년생 건강에 조심 할 때이다.

99년생 이상과 현실의 차이를 인정하면 일이 잘 풀린다. 87년생 어려운 일이 서서히 해결된다. 75년생 나를 지켜주는 사람을 생각해보자. 63년생 오후1-5시에 금전융통이 가능하다. 51년생 궁하면 통하니 주변을 잘 둘러보아라. 39년생 시간이 많으니 전공에 노력하자.

00년생 밤길조심 외진 곳은 가지 마라. 88년생 근심거리가 사라지니 마음이 평안하다. 76년생 지키는 것과 어기는 것은 다르다. 64년생 물 한 잔의 고마움을 알자. 52년생 변화가 예상되는 시기이다. 40년생 즐거운 마음으로 밖으로 나가자. 28년생 무슨 일이든 익숙한 사람이 더 잘한다.

01년생 진행하는 일이 의심스러우면 멀리하라. 89년생 주변에 기쁜 소식이 가득하다. 77년생 동료와 돈독하게 만드는 운세. 65년생 기회가 온다 방법을 찾길 바란다. 53년생 마음속이 밝아야 한다. 41년생 무조건 힘으로 몰아붙일 수만은 없다. 29년생 그릇된 부분은 개선하고 진취적으로 나서라.

02년생 가까운 사이에 의견일치가 어렵다. 90년생 전진하면 득이 있을 듯하다. 78년생 서남방에서 좋은 소식이 온다. 66년생 오후에 약속하면 일이 잘 풀린다. 54년생 신뢰감을 구축하여 일하자. 42년생 배려와 친절을 행하면 덕이온다. 30년생 남의 입장을 이해해야 훨씬 득이다.

03년생 무리과욕하여 일에 지장이 생긴다. 91년생 새 계획을 수립하기 좋은 시기다. 79년생 젊었을 때 몸을 잘 가누어야 건강하다. 67년생 몸이 무겁고 기분이 침체되기 쉽다. 55년생 아는 게 많지 않은 사람이 떠들어된다. 43년생 유혹에 넘어가면 패가망신할 수 있다. 31년생 몸을 어디에 두는 것이 이로운지 생각하라.

04년생 장기전을 보고 급하게 결정하지 마라. 92년생 급한 일일수록 신중하게 처리하라. 80년생 형식적으로 만나는 것은 피곤하다. 68년생 작은 수고를 아끼면 큰일을 못한다. 56년생 놀고 있으면 번민이 늘어난다. 44년생 관리가 소홀하면 어려움이 온다. 32년생 충돌은 피해가고 우회하는 것이 바람직하다.

05년생 골동품에서 쓸 만한 물건도 찾는다. 93년생 가까운 사이일수록 말조심하라. 81년생 도움을 청하면 막힌 것도 뚫린다. 69년생 작은 이익보다 큰 손해에 대비하라. 57년생 오전 9-11시 만남은 일이 순조롭다 45년생 가족의 화목을 돈독히 다지자. 33년생 원하던 옛 이성친구를 만난다.

06년생 인품이 중하니 거래 상대의 인품도 살펴라. 94년생 밖의 일보다 가족 화목에 힘써라. 82년생 승부욕을 가지고 일하자. 70년생 눈앞에 절벽이 있어도 당당하라. 58년생 오전에 멀리서 소식이 온다. 46년생 희롱하는 것에 현혹되지 마라. 34년생 무슨 일을 하든 약간의 오차는 있기 마련.

95년생 급할수록 차분히 일을 풀어나가라. 83년생 금전융통의 즐거운이 있다. 71년생 떠오른 영감을 파고들어라. 59년생 건강한 사람도 유행병에 조심. 47년생 작은 문제는 빨리 해결하라. 35년생 자신의 권위만 내세우지 말자.

백운철학원

