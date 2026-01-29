‘李대통령 멘토’ 이한주 “코스피 7000도 가능하다고 생각”

이한주 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장이 29일 최근 국내 증시 상승세를 두고 “코스피 7000도 갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔다. 이재명 대통령의 ‘경제 멘토’로 알려진 그는 대통령 정책특보를 맡고 있다.

이 이사장은 이날 서울 광화문의 한 식당에서 가진 기자간담회에서 “제가 (코스피) 5000 전도사였다”며 이같이 말했다.

이한주 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장이 29일 서울 광화문 인근 식당에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 경제인문사회연구회 제공

그는 “PBR(주가순자산비율)을 베이스로 코스피 5000을 얘기해왔다”며 “이재명정부 출범 전에는 코스피가 1에 그쳤는데, 보통 선진국들이 3 정도 간다. (코스피) 2500의 3배면 7500”이라고 설명했다.

이 이사장은 가파른 주식시장 성장세를 긍정적으로 평가하면서도 “실물경제 성장률이 문제”라고 지적했다. 이 이사장은 “주가는 2배가 넘게 올랐는데 경제성장률은 1%대”라며 “올해는 민생 경제에도 정부가 집중해야 하지 않을까 싶다”고 짚었다.

정부의 확장재정 기조도 당분간 유지해야 한다고 봤다.

이 이사장은 “(경제) 불평등도 거의 해소를 못 했고, AI(인공지능)를 비롯한 기술주도성장에도 재정이 어마어마하게 필요하다”며 “재정의 마중물 역할이 중요해서 당분간은 확장재정 기조를 유지할 수밖에 없을 거라 생각한다”고 했다. 다만 추가경정예산 편성에 대해서는 “정부가 판단할 일”이라며 말을 아꼈다.

이 대통령의 최근 ‘SNS 국정운영’에 대해서도 긍정 평가를 내놨다. 이 이사장은 “(이 대통령이) 말씀이 너무 많다는 지적이 있지만, 대통령이 게으른 것보다 부지런한 게 낫다”며 “대통령이 의제를 던지면 (공직사회) 긴장감도 높아질 것 아니냐”고 했다. 이 이사장은 “의제 설정을 이 대통령이 주도하는 경우가 굉장히 많다”며 “앞으로도 그럴 경우가 적지 않을 것 같다”고도 했다.

이 이사장은 이날 NRC 운영 방향 및 비전도 공유했다. NRC는 경제·인문사회 분야 26개 정부출연연구기관을 지원·관리하는 국무총리실 산하 조직이다.

이 이사장은 농·어촌 기본소득 시범사업의 정책 효과를 검증하는 ‘NRC 농촌 기본사회연구단’ 출범을 알리며 “26개 연구기관의 역량을 결집해 경제·사회·거버넌스 전반에 걸친 효과를 다각도로 분석하겠다”고 했다. 이 이사장은 이 대통령의 대선 공약 ‘기본사회’ 로드맵을 설계한 인물로 알려져 있다.

또 NRC를 비롯한 “국책 연구기관을 단순히 보고서를 만드는 조직에 머물지 않고, 대통령과 부처가 고민할 때 가장 먼저 찾는 ‘실전형 싱크탱크’가 되도록 만들어 가겠다”고 선언했다.

