李대통령 “국가일, 해야 할 일 많은데 속도 늦어 답답해”

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령은 29일 "국가의 일, 소위 국정이라고 하는 건 입법을 통해 제도를 만들고, 그 속에서 집행하는 행정을 하게 되는데 입법과 행정 과정, 입법과 집행 과정에서 속도를 조금 더 확보해 주면 좋겠다"고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 수석·보좌관 회의를 주재한 자리에서 "사실 밤에 잠이 잘 안 오는 편인데 해야 할 일은 산더미처럼 많고, 할 수 있는 역량은 제한적이어서 언제나 마음이 조급하다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "우리가 일할 수 있는 시간도 매우 제한적이어서 있는 시간이나마 정말 최선을 다해야 할 것 같다. 하루를 이틀처럼 쓰면 더 많은 걸 할 수 있다"고 했다.

이어 "벌써 (정부 출범) 7개월이 후딱 지났는데 객관적 평가로는 한 일이 꽤 있어 보이긴 하지만 제가 갖고 있는 기준으로 정말 많이 부족하다"며 "집행부에서 국회 협력 요청이든, 집행 지휘든 철저하게 신속하게 해주길 다시 한번 당부드린다"고 했다.

그러면서 "국정이라는 건 결국 국민의 삶을 개선하는 것 아닌가 싶다"며 "엄청나고 멋있는 것, 획기적인 것에 너무 집착하면 실제 할 수 있는 일을 못하는 경우도 있다. 일상 속에서 작은 부분이라도 개선할 수 있는 성과를 꾸준하게, 속도감 있게 시행해 쌓아가면 좋겠다. 작은 것들이 모여 큰 변화를 이뤄낸다"고 강조했다.

