제스프리, 설 명절 맞아 ‘썬골드키위 설 선물세트’ 출시

프리미엄 키위 브랜드 제스프리는 설 명절을 맞아 건강한 새해를 응원하는 마음을 전할 수 있는 ‘제스프리 썬골드키위 설 선물세트’를 한정 판매한다고 29일 밝혔다.

제스프리 썬골드키위 설 선물세트. 제스프리 제공

국내 농가에서 수확해 맛과 영양을 고루 갖춘 고품질 썬골드키위로 구성된 이번 선물세트는 전국 대형마트와 기업형 슈퍼마켓, 제스프리 브랜드 스토어를 비롯한 주요 온라인 쇼핑몰에서 만나볼 수 있다. 명절을 맞아 감사의 마음을 전하는 선물 본연의 의미를 넘어 명절 전후 흐트러지기 쉬운 일상 속 영양 균형을 관리하고 건강한 새해 시작을 응원할 수 있도록 기획됐다.

새해 첫 건강 습관을 부담 없이 시작하고자 하는 소비자에게 제스프리 썬골드키위는 일상 속에서 손쉽게 실천할 수 있는 비타민 C 섭취 솔루션이 될 수 있다. 제스프리 썬골드키위는 20가지 이상의 천연 비타민과 미네랄을 풍부하게 함유한 과일로, 높은 영양소 밀도를 지닌 대표적인 ‘밀도푸드’다. 특히 겨울철 면역 기능 유지에 필수적인 비타민 C 함유량이 100g당 152mg에 달해, 키위 한 알만으로도 성인 기준 일일 권장 섭취량(100mg)을 충분히 채울 수 있다.

제스프리는 고물가 시대 소비자 부담을 완화하기 위해 설 선물세트를 최대 30% 할인 판매하며 다양한 프로모션 혜택을 제공한다. 자사 공식 인스타그램 채널에서는 설 선물세트 판매 기념 댓글 이벤트를 진행하며, 참여 고객 중 추첨을 통해 국내산 썬골드키위를 증정할 예정이다.

제스프리 인터내셔널 한국 지사 관계자는 “명절을 전후로 식생활이 달라지기 쉬운 시기일수록 영양소 밀도가 높은 과일을 통해 균형 잡힌 영양 섭취가 중요하다”며 “밀도푸드 제스프리 썬골드키위가 소중한 분들께 건강을 기원하는 의미 있는 명절 선물이 되길 바란다”고 전했다.

