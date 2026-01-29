현대차·기아, 합산매출 300조 시대 열었지만 영업익은 23.6%↓

현대차그룹의 완성차 브랜드인 현대차·기아가 지난해 사상 처음으로 합산 매출 300조원을 돌파했다.



'매출 300조 시대'의 개막에도 지난해 미국 관세로 총 7조2천억원의 비용을 부담하면서 수익성은 크게 하락했다.

서울 서초구 양재동 현대차 기아 본사.

현대차는 29일 연결 기준 지난해 연간 영업이익이 11조4천679억원으로 전년보다 19.5% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.



매출은 전년 대비 6.3% 증가한 186조2천545억원으로 사상 최대를 기록했다.



전날 실적을 발표한 기아는 지난해 연결 기준 매출 114조1천409억원, 영업이익 9조781억원을 기록했다.



전년 대비 매출은 6.2% 증가하고, 영업이익은 28.3% 감소한 수치다. 기아 역시 지난해 매출이 역대 가장 많았다.



이에 따라 지난해 현대차·기아의 합산 매출은 300조3천954억원, 합산 영업이익은 20조5천460억원으로 집계됐다. 전년 대비 매출은 6.3% 늘고, 영업이익은 23.6% 줄었다.



현대차·기아의 합산 매출이 300조원을 넘은 것은 지난해가 처음이다. 또 현대차, 기아에 각 사에 이어 합산 매출도 역대 최대를 기록했다.



하지만 지난해 4월부터 부과됐던 25%의 미국 자동차 관세가 11월부터 15%로 낮아졌는데도 불구하고 재고 가격에 계속해서 영향을 미치면서 현대차·기아가 부담한 관세 비용은 총 7조2천억원(현대차 4조1천억원·기아 3조1천억원)으로 늘어났다.



지난해 영업이익이 전년 대비 6조3천607억원 감소한 것을 고려하면 관세 비용이 없었을 시 현대차·기아가 전년에 이어 최대 실적 행진을 이어갔을 수 있었다는 얘기다.



자동차 업계 관계자는 "미국 관세가 지난해 10월 무역 합의 타결로 다른 나라와 같은 수준으로 인하됐지만 생각보다 보전 효과가 크지 않아 타격이 커졌다"고 말했다.

