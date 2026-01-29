"가발 쓰고, 할머니 변장"…로제, 파파라치 피해 연인 집 오간 사연

그룹 '블랙핑크' 로제가 과거 연애 경험을 깜짝 공개했다.

로제는 28일(현지시간) 미국 인기 팟캐스트 '콜 허 대디'(Call Her Daddy)에 출연해 공개 연애를 하지 않은 이유를 밝혔다.

그는 "사랑하는 사람을 보호하려는 마음과 관련이 있다. 사랑하는 사람이 공격받는 게 마음이 아프다"며 "나는 대중의 관심을 받는 사람이고 그게 직업 아니냐"고 말했다.

그러면서 "미디어가 나를 보호해 준다고 완전히 믿을 수 있게 되면 공개 연애에 편안함을 느끼겠지만, 지금은 내가 안전하다고 느낄 수 있는지 모르겠다.

로제는 비밀 연애를 파파라치에게 들키지 않기 위해 변장을 했던 일화를 전했다.

그는 "한때는 너무 불안해서 절대 들키고 싶지 않았다"며 "온라인 쇼핑몰에서 짧은 곱슬 가발을 사고, 노년 여성분들이 옷을 어떻게 입는지 연구한 뒤 데이트 갈 때 할머니처럼 변장을 했다"고 밝혔다.

이런 생활은 6개월가량 이어졌고, 로제는 할머니로 변장한 채 연인의 집을 오갔다고. 로제는 "어디에도 갈 수 없었기 때문에 할머니 변장을 하고 그의 집에 갔다. 한동안 제 집에 할머니 옷만 모아둔 공간이 따로 있었다"고 회상했다.

'현재 열애 중이냐'는 질문에는 "그런 질문만 받아도 긴장한다. 이 발언으로 어떤 기사들이 쏟아질까 생각이 먼저 떠오른다"고 답했다.

로제는 "그냥 '예', '아니오'라고 답하고 싶은데 이게 나라는 사람을 규정하게 될까를 생각하게 된다. 얼마나 슬픈 현실이냐"며 "내가 K팝 그룹 출신이라고 해서 다른 종류의 인간인 건 아니다"고 눈물을 보였다.

