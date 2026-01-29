삼성전자 창사 첫 단일 과반노조 탄생…가입자 6만2천600명 돌파

삼성전자에 창사 이래 첫 단일 과반 노조가 탄생했다.



29일 초기업노동조합 삼성전자 지부에 따르면, 이날 오후 가입자는 6만2천600명을 돌파하며 노조 측이 주장한 과반 노조 기준인 6만2천500명을 넘어섰다.

초기업노조 측은 30일 오전 사측에 관련 공문을 발송해 과반 노조 지위 획득을 위한 공식 절차를 진행할 계획이다. 고용노동부 측에도 공문을 보내 '근로자 대표 지위 확보'를 위한 절차를 진행할 예정이다.



지난해 말일(2025년 12월 31일) 기준 5만853명이던 초기업노조 가입자수는 한달도 채 지나지 않아 1만2천명 가까이 급등했다.



초기업노조 측은 노조 가입이 가능한 구성원 수 등을 고려할 때 과반 노조가 되기 위한 가입자 수 기준을 6만2천500명으로 추산하고 있다.



다만, 정확한 과반 노조 성립 기준은 향후 검증 절차에 따라 달라질 수 있다.



작년 6월 말 기준 삼성전자의 전체 임직원 수는 12만9천524명(기간제 근로자 599명 포함)으로, 일각에서는 과반 노조 지위 성립을 위해서는 약 6만4천500명 이상의 가입자 수가 필요하다는 해석도 나온다.



초기업노조가 과반 노조 지위를 확보할 경우, 법적으로 교섭 대표노조 자격을 얻어 단체교섭권과 근로조건 결정권 등을 단독으로 행사할 수 있게 된다.



삼성전자는 지난 2018년 처음 노조가 설립됐으나, 그동안 복수 노조 체제로 단일 과반 노조는 없었다.

