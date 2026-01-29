배우 신은수·유선호 3개월째 교제…"지인 모임에서 만나"

동갑내기 배우 신은수·유선호(24)가 3개월째 교제 중이다.



신은수의 소속사 매니지먼트 숲 관계자는 29일 "신은수가 유선호와 3개월째 만남을 이어 오고 있다"고 밝혔다.



이 관계자는 "두 사람은 지인 모임에서 만나 가까운 사이가 됐다"고도 전했다.



신은수는 JYP엔터테인먼트에서 아이돌을 준비하다가 2016년 강동원 주연의 영화 '가려진 시간'에 출연하면서 배우로 데뷔했다.



당시 신인으로는 몰입도 높은 연기를 선보이며 호평받았고, 이후 영화 '소나기'·'괴담만찬'·'고백의 역사'와 드라마 '반짝이는 워터멜론'·'조명가게' 등에서 연기했다.



유선호는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌 2'에 연습생으로 출연해 얼굴을 알렸다. 같은 해 웹드라마 '악동탐정스'를 통해 배우로 데뷔한 이후 이듬해인 2018년에는 미니앨범 '봄, 선호'로 가수로도 활동을 시작했다.



유선호는 '소녀의 세계2', '노무사 노무진', '열녀박씨 계약결혼뎐' 등의 드라마에 출연했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지