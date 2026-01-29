지긋지긋한 추위 끝난다…주말부터 기온 오름세

이번 주말을 기점으로 지긋지긋한 추위가 끝나겠다.



29일 기상청에 따르면 장기간 추위를 부른 북쪽 차가운 공기덩어리가 점차 동쪽으로 빠져나가고, 중국 남부지방에 자리한 고기압 가장자리를 타고 온화한 서풍이 불어 들면서 주말부터 기온이 점진적으로 올라 다음 주에는 평년기온 수준에 이르겠다.

연일 강추위가 이어지는 29일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 이동하고 있다.

특히 주말부터는 낮 기온도 영하에 머무는 지역이 없겠다.



현재는 중부지방을 중심으로 낮에도 영하권을 벗어나지 못하는 지역이 많다.



금요일인 30일은 아침 최저기온이 -17∼-2도, 낮 최고기온이 -4∼6도로 29일과 비슷하겠다.



토요일인 31일은 아침 최저기온과 낮 최고기온이 -16∼-3도와 0∼8도, 일요일인 2월 1일은 -13∼-1도와 0∼8도일 것으로 예상된다.



다음 주 월요일인 2월 2일은 아침 기온이 -7∼9도, 낮 기온이 1∼9도까지 오를 전망이다.



추위는 풀리지만 대기가 건조한 상황은 당분간 해소되지 않겠다.



다음 주까지도 주로 서풍류가 불어 들면서 동해안과 영남 등 백두대간 동쪽은 대기가 매우 건조한 상황이 유지되겠다. 서풍이 산을 넘으면서 한층 더 건조해지기 때문이다.



경북 동해안과 대구 등은 건조특보가 내려진 지 한 달이 넘어가고 있다.



경북 경주의 경우 지난달 26일 건조특보가 발령되고 36일째 풀리지 않고 있다.



이달 비가 극히 적게 내렸다.



올해 들어 이달 27일까지 전국(제주 제외 62개 지점) 평균 누적 강수량은 4.3㎜로 기상관측망이 전국에 확충돼 각종 기상기록 기준점이 되는 1973년 이후 같은 기간 강수량으로는 3번째로 적다.



부산·울산·경남의 경우 27일까지 강수량이 0.4㎜에 그쳐 역대 두 번째로 적다.



백두대간 서쪽 지역은 중부지방을 중심으로 2월 1일 새벽과 2월 1일 밤부터 2일 아침 사이 두 차례 기압골이 지나면서 눈이 내릴 전망이다.



2월 1일 새벽에는 중부지방 서해안에 눈이 좀 날리는 수준이겠으며 2월 1일 밤부터 2일 아침 사이에는 서풍이 함께 불면서 수도권 등에 제법 많은 눈이 내릴 수 있겠다. 기압골 경로에 따라 호남과 제주까지 강수 구역이 확대될 가능성도 있다.

