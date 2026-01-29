지평소주, 대형마트서 통했다…입점 한 달 만에 프리미엄 시장 안착

지평은 프리미엄 증류식 소주 ‘지평소주’가 이마트 입점 한 달 만에 안정적인 판매 흐름을 형성하며 프리미엄 소주 시장에 성공적으로 안착하고 있다고 29일 밝혔다.

사진=지평주조 제공

지난해 9월 첫선을 보인 ‘지평소주’는 최근 이마트 입점 이후 제품 회전율이 빠르게 증가하고 있다. 회사 측은 지평만의 차별화된 풍미가 초기 시장 안착의 주요 요인으로 작용했다는 분석을 내놓았다.

‘지평소주’는 쌀·보리·수수 세 가지 곡물의 향이 층층이 느껴지도록 설계한 ‘멀티 레이어드’ 블렌딩이 특징이다. 25도의 비교적 높은 도수에도 불구하고 곡물 본연의 깊고 부드러운 풍미를 구현해 니트(Neat)는 물론 하이볼 등 다양한 음용 방식으로 즐길 수 있어, 취향 중심의 소비 트렌드에 부합하다는 평가를 받고 있다.

지평은 오프라인 채널뿐만 아니라 전통주 전문몰 ‘술마켓’, 카카오톡 선물하기, 마켓컬리 등 온라인 유통 채널로도 유통방식을 다변화하며 소비자 접점을 넓히고 있다. 이를 통해 프리미엄 증류식 소주를 집에서도 보다 쉽고 간편하게 구매할 수 있도록 했다.

지평 관계자는 “이마트 입점 이후에도 소비자들의 긍정적인 반응이 이어지며 프리미엄 증류식 소주 시장에서 가능성을 확인하고 있다”며 “앞으로도 다양한 기획 상품과 유통 채널 다변화를 통해 소비자 선택의 폭을 지속적으로 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지