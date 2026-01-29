"얼음만 먹고 일주일 버텨" 빌리 츠키·문수아, 극한 다이어트 고백

걸그룹 빌리 멤버 츠키와 문수아가 연습생 시절 겪였던 극한 다이어트 경험을 공개했다.

28일 유튜브 채널 '오키키ㅇㅋㅋ'에는 '얼음만 씹고 일주일 버틴 썰'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 츠키와 문수아는 게스트로 출연해 정재형, 남주혁, 가비와 다이어에트에 관한 이야기를 나눴다.

문수아는 인생 최대 몸무게를 묻는 질문에 "55㎏"라고 답했다. 그는 키가 164㎝라며 "어머니가 키에서 120을 뺀 몸무게를 유지해야 예쁘게 나온다고 했다"고 말했다.

그러면서 "요즘 미의 기준이 '뼈말라'로 바뀌었다. 왜 서로 살 얘기를 해야 하는지 모르겠다"고 토로했다.

츠키는 "무대 의상 피팅할 때 진짜 아동복 같은 옷을 입기도 한다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

두 사람은 연습생 시절 완벽한 몸매를 만들기 위해 감행했던 다이어트 방법도 소개했다. 츠키는 "같이 연습하던 언니와 하루 아침·점심·저녁으로 막대사탕 3개만 먹으며 4~5㎏씩 감량했다"고 밝혔다.

문수아는 "제일 최악의 방법은 얼음만 먹고 일주일 버틴 것"이라며 "어리니까 가능했던 거지만 누구도 따라하면 안 된다"고 강조했다.

그는 "처음으로 회사에서 인바디를 잰다고 하더라. 말랐었는데 그냥 더 빼고 싶은 마음이 있었다. 근데 물도 무거우니까 하루 종일 얼음만 먹었다"고 털어놨다.

문수아는 "처음 3일은 괜찮았는데 4일째부터 걷는 감각이 사라지고, 계단을 오를 때 하늘에 붕 떠있는 느낌이었다. 그때가 최저 몸무게 42㎏이었다. 이후 '진짜 못하겠다'고 결심했다"고 말했다.

이에 츠키는 "저는 자기 싸움을 한다. 빈혈처럼 어지러우면 그냥 버틴다"며 "어느 날 빈혈이 왔는데 '아 오케이'하고 혼자 버텼다. 근데 그때 이후로 기억이 없었다. 그대로 쓰러진 것"이라고 전했다.

한편 츠키와 문수아가 속한 그룹 빌리는 지난 27일 프리 릴리즈 싱글 '클라우드 플레이스-펄스 어웨크닝'(cloud palace ~ false awakening)을 발매했다.

<뉴시스>

