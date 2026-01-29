구윤철 "주택공급, 청년·신혼부부 중점…준비되는대로 또 발표"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 "공급 확대를 위한 구체적 제도개선 방안들을 신속히 마련해 빠른 시일 내 발표하겠다"고 밝혔다.



구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 '주택공급촉진 관계장관회의'에서 "도심 공급물량을 지속적으로 추가 발굴하고, 준비되는 대로 또 발표하겠다"며 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경재부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택공급촉진 관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다.

정부는 이날 신규주택 중심의 '도심 주택공급 확대 및 신속화 방안'을 내놨다. 접근성 좋은 서울 도심 내 유휴부지 등을 활용해 국유지 2만8천호 등 6만호를 공급하는 내용이다.



구 부총리는 "이번 물량은 청년세대의 주거 걱정을 덜어주기 위해 청년과 신혼부부 등에게 중점 공급할 계획"이라며 "발표된 후보지에 신속한 주택공급이 이루어질 수 있도록 관계부처가 긴밀 협조해 이행 상황을 밀착 관리하겠다"고 밝혔다.



구 부총리는 "정부는 국민 주거 안정을 최우선 목표로 수요와 공급, 양 측면을 균형있게 고려해 부동산 시장을 안정적으로 관리하기 위해 노력하고 있다"며 "국민이 살고 싶은 양질의 주택을 적기에 충분히 공급하겠다는 약속이 지켜질 수 있도록 정부가 끝까지 책임지고 추진하겠다"고 강조했다.

<연합>

