국힘 최고위, ‘당게 사건’ 한동훈 제명 의결

국민의힘 최고위원회가 29일 ‘당원게시판(당게) 사건’으로 한동훈 전 대표를 제명했다. 2024년 11월 관련 의혹이 불거진지 1년 2개월 만이다.

8일간의 단식 투쟁 뒤 당무에 복귀한 국민의힘 장동혁 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위를 주재하고 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다. 제명이 확정되면 당적이 박탈되고 5년 동안 국민의힘 재입당이 불가하다. 다만 추후 새 지도부가 들어서 최고위가 승인하면 복당이 가능하다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴시스

비공개로 이뤄진 회의에서 장 대표와 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 신동욱·김민수·양향자·김재원·우재준·조광한 최고위원 등 총 9명이 표결에 참여했다. 우재준 청년최고위원을 제외하고는 모두 제명에 찬성한 것으로 전해진다.

당게 사건은 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 한 전 대표 가족이 윤석열 전 대통령 부부와 당내 인사 등을 비방했다는 의혹이다. 당무감사위의 감사를 거쳐 윤리위는 지난 14일 새벽 한 전 대표에 대한 제명을 권고했다. 이에 한 전 대표는 “명백한 조작이자 정치 보복”이라며 반발했다.

이날 최고위에서는 당권파인 김민수 최고위원과 친한계 우재준 청년최고위원이 공개 설전을 벌였다.

장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 우재준 최고위원의 한동훈 전 대표 제명에 대한 반대 발언을 듣고 있다. 뉴시스

김 최고위원은 최고위에서 한 전 대표의 제명과 관련한 언론의 문의를 받았다며 “어떻게 한동훈 개인에게 초점이 맞춰질 사건이냐”며 “개인이 아닌 사건에 집중해야 한다”고 말했다. 그는 “만약 오늘 결정이 잘못 난다면 앞으로 국민의힘에서는 이 행위에 대해 죄를 묻지 않겠다는 것과 같다”며 “제 가족도 많은데 다 동원해서 송언석 원내대표는 음해하고, 107명 국회의원을 음해해도 놔둘 것이냐”고 지적했다.

우 최고위원은 “이것(한 전 대표 제명)이 정말 지방선거에 도움이 되고 우리 당의 미래에 도움이 되겠느냐”라며 “우리 당이 오늘 정말 또다시 잘못된 결정을 하지 않길 간절히 바란다”고 했다.

우 최고위원은 표결 도중 나와 기자들과 만나 “표결할 의미가 없어서 나왔다”고 했다. 그는 “당무감사위원회에서 조작한 부분을 제외하면 (한 전 대표) 징계 사유라고 한 건 별 게 없다”며 “한 전 대표를 징계하는 이유는 탄핵 찬성에 대한 보복이라고 생각한다”고 말했다.

