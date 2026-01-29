'여에스더♥' 홍혜걸, 제주 대저택 공개…"샤워실에 칼" 깜짝

의학 전문 방송인 홍혜걸이 제주 하우스 일상을 공개했다.

28일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 홍혜걸의 제주 저택을 찾은 장영란의 방문기가 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 장영란이 "(이 집을) 본인 돈으로 하신 거예요? 아니면 와이프 돈으로?"라고 묻자, 홍혜걸은 "당연히 와이프 돈이지"라고 답했다.

의학 전문 방송인 홍혜걸이 제주 세컨하우스 일상을 공개했다. 유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처

공개된 저택에는 운동장을 연상케 하는 넓은 정원 등이 등장했고, 뒷마당에는 투명 카약 2대도 있었다. 홍혜걸은 "재밌어 이게"라며 여유로운 제주 생활을 소개했다.

장영란은 거실 창 너머로 보이는 정원 뷰를 보며 "완전 '기생충' 집이네"라고 놀라워했다.

또 홍혜걸은 집 안 곳곳에 방어용 칼을 비치해뒀다고 밝혀 시선을 끌었다.

그는 '집에 강도들이 오냐'는 물음에 "평온한 동네인데 내가 좀 주책이다. 반려견이나 우리 집사람이나 보호해야 할 사람이 있으면 이런 게 있어야 할 거 아니야"라고 말했다.

특히 샤워실에도 칼을 둔 이유에 대해 "샤워할 때가 제일 약할 때"라며 만일의 상황을 대비한 것이라고 설명했다.

