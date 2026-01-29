44만개 투명페트병, 재생원료로…롯데칠성음료, 6개 민관기관과 MOU 체결

롯데칠성음료는 전날 국립공원 스마트워크센터에서 국립공원공단, 우정사업본부, 한국포장재재활용사업공제조합, 한국순환자원유통지원센터, 알엠과 손잡고 ‘투명페트병 자원순환 생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

왼쪽부터 김동진 한국포장재재활용사업공제조합 이사장, 이성식 롯데칠성음료 안전품질부문장, 곽병진 우정사업본부 본부장 직무대리, 최종원 국립공원공단 자원보전이사, 송재권 (주)알엠·(주)에이치투 대표이사, 이명환 한국순환자원유통지원센터 이사장. 롯데칠성음료 제공

이번 협약은 생산·유통·소비 등 제품 전 과정상 자원을 효율적으로 사용하고, 폐기물 재활용을 촉진해 지속가능한 순환경제 조성에 기여하고자 기획됐다. 6개의 민·관이 협력해 국립공원에서 배출되는 투명페트병의 수거부터 운반, 재생산에 이르는 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 참여한 6개 기관은 각 기관이 보유한 인프라와 역량을 활용해 페트병의 회수와 재생원료의 생산 및 활용, 대국민 인식 개선 홍보 등을 병행하며 사업의 안정적 정착에 협력할 계획이다. 특히, 민·관 공동의 노력으로 회수된 페트병이 다시 식품의 용기로 제작되는 ‘보틀 투 보틀(Bottle to Bottle)’ 시스템을 구현한 데 의미가 크다.

롯데칠성음료는 국립공원에서 수거된 투명페트병을 선별·가공해 만든 고품질의 재생원료가 함유된 ‘재생원료페트 생수’를 생산, 판매하며 물류비를 지원한다. 또한, 국립공원에 생수를 특별가로 공급해 탐방객들에게 자원순환의 가치를 알리는 캠페인을 진행할 예정이다.

이번 활동의 결과로 연간 약 44만개(6.6톤) 투명페트병을 고품질의 재생원료로 재탄생 시킬 것으로 예상하고 있다. 이와 함께 투명페트병의 재활용률을 높여 쓰레기 발생과 소각 및 매립으로 인한 탄소 발생량이 저감될 것으로 기대하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 협약으로 국립공원에 버려지는 투명페트가 다시 소중한 자원으로 재탄생 되는 지속가능한 순환경제의 기틀이 마련되기 바란다”며 “앞으로도 패키징 자재 조달부터 생산 및 사용 후 폐기에 이르는 전 과정상의 환경영향을 줄이기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편 롯데칠성음료는 지난해 10월 대한민국 최초 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 MR-PET(Mechanical Recycled PET, 기계적 재활용 페트) 칠성사이다 500ml 제품을 출시했다. 이로써 연간 약 2,200톤의 플라스틱과 약 2,900톤의 탄소 배출량을 감축할 것으로 예상된다.

