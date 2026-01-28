재능대, 전국 첫 완전통합형 장애학생 대학형 전공과 수료

재능대학교는 인천청인학교와 28일 재능관 4층 이벤트홀에서 ‘2025년 장애학생 대학형 전공과 제3회 수료식’을 개최했다. 이날 전국 최초로 운영 중인 ‘완전통합형 장애학생 대학형 전공과’ 교육 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.

특히 수료생 14명 중 11명이 취업으로 연계되는 쾌거를 이뤘다. 해당 전공과가 실질적인 취업·자립 모델로 자리매김하고 있음을 보여줬다는 평가다. 두 교육기관은 발달장애 학생들이 대학 캠퍼스에서 재능대 재학생들과 함께 수업을 듣는 이번 전공과를 구축한 바 있다.

수료생들은 앞서 위탁교육 과정에 2년간 참여했으며, 대학 전공 및 현장 중심 프로그램을 통해 직무 역량과 사회적응 능력을 체계적으로 강화해 왔다. 2026학년도에는 1학년 신입생 20명을 신규 선발해 지속할 예정이다.

최소례 재능대 평생교육원장은 “장애·비장애 학생이 동일한 환경에서 더불어 배우는 대학의 사회적 책임을 실천하는 대표적인 사례”라며 “향후에도 장애학생의 자립과 사회 진출을 실질적으로 돕는 고등교육 모델을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지