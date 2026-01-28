2026 STAY영덕 춘계 중등 축구대회, 14일간 열전 돌입

전국 중등 축구 꿈나무들의 향연 ‘2026 STAY영덕 춘계 중등 축구대회’가 이달 28일부터 다음 달 10일까지 14일간 영덕군 일원에서 개최된다.

2025 STAY영덕 춘계 중등 축구대회 결승전 모습. 영덕군 제공

대한축구협회(KFA)가 주최하고 경북도축구협회, 영덕군축구협회, 영덕군체육회가 주관하는 이번 대회에는 전국 118개 팀(U15 63팀, U14 55팀), 5,000여 명의 선수단이 참가해 청룡, 백호, 유스컵 2개의 그룹으로 나눠 치열한 승부를 펼치게 된다.

군은 이번 대회에 앞선 지난 5~25일까지 ‘2026 STAY영덕 동계 축구 전지훈련’을 성공적으로 마무리해 이번 대회와 자연스럽게 이어지도록 연계하고, 인프라와 경기시설도 사전에 점검·관리함으로써 선수들의 기량 발전과 경기력 향상에 이바지했다.

조광운 시설체육사업소장은 “전국 각지에서 모인 중등 축구 선수들이 최상의 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 경기장 시설 점검과 운영 준비에 최선을 다하고 있다”며, “지역의 우수한 스포츠 인프라와 체계적인 대회 운영 역량을 바탕으로 전국 단위 스포츠대회를 유치함으로써 지역 경제 활력을 보탤 수 있도록 힘쓰겠다”라고 전했다.

한편, 영덕군은 뛰어난 축구 인프라와 운영 노하우를 바탕으로 지난 2023년 전국 지자체에서 유일하게 대한축구협회와 춘·추계 전국 중등 축구대회 개최 5년 장기 계약에 성공한 바 있다.

이에 2023년 춘계 중등 축구대회부터 2025년 추계 중등 축구대회까지 전국 520여 팀이 참가했으며, 연인원 약 17만 명이 영덕군에 장치 체류하면서 약 150억 원의 경제적 파급효과를 일으키고 있다.

또한 스포츠와 관광을 연계한 스포츠 마케팅으로 부가가치를 창출하고 인지도와 이미지를 향상함으로써 지역경제에 새활력을 불어넣고 있다.

영덕군은 이러한 축구의 긍정적인 효과를 배가하기 위해 춘·추계 전국 중등 축구대회는 물론, STAY영덕 전국 유소년축구대회, 영덕 풋볼 페스타 스프링리그, K리그 유스 대회 등 각종 전국 단위 대회를 개최함으로써 축구로 상징되는 지역의 긍정적인 이미지를 굳혀나갈 방침이다.

