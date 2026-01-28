[속보] “12조 자사주 전량 소각”…SK하이닉스, 역대급 실적에 ‘통 큰 환원’

SK하이닉스가 지난해 매출액 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원의 경영 실적을 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 역대 최대 실적으로 기존 최고 실적이었던 2024년을 크게 뛰어넘었다.

SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스

매출은 전년 66조1930억원보다 46.8% 늘었고, 영업이익도 같은 기간 23조4673억원에서 101.2% 증가했다.

4분기 성장세는 더욱 두드러졌다. 4분기에는 고대역폭메모리(HBM) 뿐만 아니라 서버향 일반 메모리 수요도 크게 늘어났다.

4분기 실적은 매출 32조8267억원, 영업이익 19조1696억원으로 역대 최고였던 전분기(24조4489억원, 11조3834억원)를 경신했다. 전년 대비로는 매출과 이익이 각각 66.1%와 137.2% 증가했다. 4분기 영업이익률은 58%에 달한다.

SK하이닉스는 “AI 중심으로 재편되는 수요 구조에 맞춰 기술 경쟁력 강화와 고부가 제품 비중을 확대해 수익성과 성장성을 동시에 확보한 전략적 대응의 결과”라며 “2025년은 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 다시 한번 입증한 해였다”고 강조했다.

한편 SK하이닉스는 사상 최대 실적으로 확보된 재무 여력을 바탕으로 주주가치 제고를 위한 대규모 주주환원 정책도 발표했다.

먼저 1조원 규모의 주당 1500원 추가 배당을 실시한다. 이에 따라 결산 배당금은 기존 분기 배당금 375원에 추가 배당이 더해진 주당 1875원이 지급될 예정이다. 그 결과 2025 회계연도 주당 배당금은 3000원으로, 총 2조1000억원 규모를 주주들에게 환원하게 된다.

아울러 지분율 2.1%에 해당하는 1530만주(27일 종가 기준 약 12조2000억원)의 보유 자기주식을 전부 소각해 주당 가치를 높이는 동시에 주주가치를 제고하겠다는 장기적인 의지도 표명했다.

송현종 SK하이닉스 사장은 “차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 지속 가능한 실적 성장을 창출하는 동시에 미래 투자와 재무 안정성, 주주환원 간 최적의 균형을 유지해 나가겠다”며 “단순한 제품 공급자를 넘어 고객의 AI 성능 요구를 구현하는 AI 시대의 핵심 인프라 파트너로서 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.

