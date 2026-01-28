‘4차 산업도시’ 성남, 인구 100만 특례시 가능할까…주거·산업 ‘쌍끌이’

‘4차산업 도시’ 경기 성남시가 노후도시 주거환경 개선을 위해 선도지구 특별정비구역 지정을 마쳤다. 분당구 ‘야탑밸리’ 일원에는 소규모 첨단산업단지를 추가 조성해 판교테크노밸리 등을 잇는 다이아몬드형 산업벨트 구축에 나선다.

28일 성남시에 따르면 시는 전날 분당 노후계획도시 선도지구인 32구역 양지마을을 특별정비구역으로 지정·고시했다.

분당신도시. 성남시 제공

양지마을은 이재명 대통령의 사저가 있는 금호1단지를 포함해 청구·한양 등 6개 단지 4392세대로 이뤄졌다. 정부의 전략환경영향평가에 발목이 잡힐 뻔했으나 논란을 벗어나며 가까스로 데드라인을 맞췄다.

양지마을 재건축사업은 분당구 수내동 24번지 일원에 최고 37층, 6839세대 규모의 주거단지를 조성하는 대규모 정비사업이다. 기존보다 2447세대가 늘어나며 공원과 공공시설, 보행자도로 등 기반시설 정비를 통해 주거환경 개선이 이뤄지게 된다.

이로써 분당 선도지구 4곳, 7개 구역의 특별정비구역 지정이 모두 완료되면서 재건축사업이 궤도에 오르게 됐다. 앞서 시는 지난해 11월 지정 제안서를 접수한 시범단지, 샛별마을, 목련마을에 대해 지난 19일 구역 지정을 마친 바 있다. 3곳 지구는 기존 대비 5911세대가 늘어나 1만3574세대가 된다.

시는 제안서 접수 뒤 관계 기관 협의와 검토, 도시계획위원회 심의까지 2개월 만에 마치며 통상 1년 이상 소요되는 절차를 크게 단축했다. 이처럼 잇따른 정비사업으로 주거개선은 물론 향후 인구 100만의 특례시 지정에 도전할 것으로 보인다.

야탑밸리 항공사진. 성남시 제공

성남시는 야탑동 야탑밸리 일원에 2만8000㎡ 규모의 첨단산단 조성도 추진하고 있다. 이곳은 상주인력 1000여명, 유동인구 7000명 안팎으로 설계된다. 기존 검토되던 테스트베드 등 소규모 연구시설을 과감히 포기하고 경제 활성화 효과를 노려 첨단산업의 거점으로 키울 계획이다.

이를 위해 지난 12일 경기도에 ‘과밀억제권역 내 공업지역 대체지정’ 수요조사 참여 의사를 제출했다.

산단 지정이 이뤄지면 판교테크노밸리, 성남하이테크밸리, 위례지구, 오리 제4테크노밸리를 잇는 다이아몬드형 산업벨트가 완성된다. 시는 이를 통해 산업 기능 연계 강화와 주변 교통 수요 확대에도 나설 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지