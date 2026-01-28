전기차 사용후 배터리 공급량 137% 증가…쿼터제 시범 운영

최근 전기차 보급이 빠르게 늘면서 재활용 시장으로 유입되는 사용 후 배터리 규모 또한 커지고 있다.

28일 기후에너지환경부에 따르면 지난해 사용후 배터리 공급물량은 1021개로, 2024년 431개와 비교해 약 137%(590개) 증가했다. 연도별로 보면 2021년 162개, 2022년 241개, 2023년 271개로 매년 증가해오다 특히 지난해 물량이 크게 늘었다.

서울의 한 전기차 충전소 모습. 뉴스1

기후부는 2021년부터 수도권 등 권역별로 6개 거점수거센터를 운영하고 있다. 센터에서 전기차 폐차 시 발생하는 배터리를 회수한 뒤 잔존 성능을 평가해 다시 민간에 공급하고 있다. 정부 보조금을 받아 2021년 이전에 등록한 전기차는 폐차할 경우 배터리를 정부에 반납해야 한다.

기후부는 민간 공급 배터리 물량을 연간 1500개까지 확대할 계획이다. 이를 위해 ‘재사용 기업 우선 배분(쿼터)제’도를 시범 운영하기로 했다. 우선 배분제는 재사용 기업이 배터리 매각 물량 일부를 우선적으로 확보할 수 있도록 지원하는 제도다.

아울러 올해 상반기 중 경상남도와 대구광역시에 거점수거센터를 추가로 설치할 예정이다. 센터가 추가로 구축되면 전기차 배터리의 반납 편의성이 올라가고, 사용후 배터리 성능평가와 민간 공급이 더욱 원활해질 전망이다.

기후부는 또 올해 안에 다양한 차종의 전기차 배터리까지 평가할 수 있도록 성능평가 장비를 확충하기로 했다. 소프트웨어 기반 검사 장비도 개발해 성능평가 시스템을 고도화할 예정이다.

행정 절차도 효율화한다. 사고나 침수 등으로 정상적인 성능 평가가 어려운 배터리의 경우 재활용 업체와 사전 계약을 체결해 공급 소요 기간을 기존 3개월에서 15일 이내로 단축한다.

김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 “전기차 폐배터리의 신속한 유통과 신뢰성 높은 정보 제공을 통해 민간 자원순환 산업의 혁신을 적극 뒷받침하겠다”며 “사용후 배터리 순환이용 기반을 공고히 하여 미래 녹색산업의 국가 경쟁력을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지