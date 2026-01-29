'올해 선물은 이거다!'… ‘케데헌’ 바비인형 나온다

‘하우 잇츠 던’ 등 무대 의상 착용
‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 바비인형의 실물이 공개됐다.
바비인형 제조사 마텔은 독일 뉘른베르크 국제장난감박람회에서 넷플릭스 애니메이션 케데헌을 모티브로 한 새 완구 제품 라인을 공개했다고 27일(현지시간) 밝혔다. 마텔은 “각 인형은 캐릭터의 스크린 속 외모와 개성을 반영했으며, 영화의 상징적인 패션, 음악, 태도를 반영한 고급 소재, 섬세한 액세서리 및 스타일링이 특징”이라고 설명했다.
이날 공개된 인형들은 주인공 헌트릭스의 타이틀곡인 ‘골든’과 오프닝곡 ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’ 무대 의상을 입고 있다. 새 인형은 여름부터 판매될 예정이다. 지난해 11월 처음 공개된 ‘ 왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)’ 의상 라인은 완판됐다.
마텔은 유아용인 18인치(45㎝) 버전도 공개했는데, 현재 마텔의 공식 판매 사이트인 아메리칸걸닷컴에서 예약 주문할 수 있다. 마텔의 액션 피규어·엔터테인먼트 파트너십 부문 닉 카라마노스 수석부사장은 “케데헌은 전 세계적으로 열성적이고 빠르게 성장하는 팬덤에 힘입은 진정한 글로벌 현상”이라며 “넷플릭스와의 긴밀한 파트너십 덕분에 우리는 신속하게 움직여 팬들의 수요에 부응하는 놀라운 속도로 제품을 출시할 수 있었다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지