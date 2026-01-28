롯데온, 설 명절 온누리상생스토어 상품권 증정…행운의 주인공은?

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)은 설 명절을 앞두고 ‘2026 온누리상생스토어 상품권 증정 이벤트’를 2월 10일까지 진행한다.

이번 이벤트는 행사 기간 동안 온누리상생스토어에서 디지털 온누리상품권으로 결제하면 자동 응모된다. 누적 구매 금액에 따라 10만 원부터 40만 원까지 구매 금액별로 최대 5만 원 상품권을 받을 수 있다. 당첨자 수는 6570명으로 2월 25일 개별 안내를 통해 확인 가능하다.

같은 기간 온누리상생스토어에서는 설 특별상품 구매에 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 수산, 과일·채소, 정육·밀키트, 가공식품, 김치, 쌀, 견과, 간식, 건기식, 생활용품 등 명절 수요 품목을 중심으로 구성했다.

대표 상품으로는 완도 활전복, 안동 간고등어, 영광 법성포 프리미엄 굴비, 제주 타이벡 밀감, 제주 천혜향, 설향 딸기, 문경 약돌사과, 나주배를 비롯해 안심한우 선물세트, 국내산 한돈, 저온압착 참기름, 제주 한라봉과즐 등이 있다.

온라인상생스토어에 입점한 청년상인 판매자 상품을 대상으로 20% 할인 가능한 청년상인특별쿠폰도 준비했다. 기획전 내 상품을 구매하고 인스타그램이나 롯데온 구매 상품 리뷰에 인증하면 최대 10만원을 증정하는 2026 한보따리전 구매인증이벤트도 함께 진행한다.

롯데온은 온누리상품권 가맹 등록을 완료해 전통시장 기반 가맹점이 입점해 상품을 판매하고 있다. 고객에게는 전통시장 우수 상품을, 소상공인에게는 온라인 판로 확대 기회를 제공하는 상생 유통 모델을 구축했다. 온누리상생스토어는 롯데온 메인 화면 퀵메뉴 또는 검색을 통해 접근할 수 있다.

차중협 롯데온 B2B 실장은 “설 명절을 맞아 상생 소비와 실속 혜택을 동시에 누릴 수 있도록 온누리상품권 관련 행사를 기획했다”며 “상생페이백 등을 활용해 전통시장의 우수 상품을 롯데온에서 만나보시길 바란다”고 말했다.

