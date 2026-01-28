강기정 광주시장 “대통령님 응원에 감사”

“대통령님, 응원에 감사합니다.”

이재명 대통령이 광주시와 전남도의 행정통합 명칭 합의를 격려하면서 올린 글에 대해 강기정 광주시장이 “감사하다”고 화답했다.

이재명 대통령은 28일 엑스(X·옛 트위터)에 광주·전남 행정통합 명칭이 전남광주특별시로, 약칭은 광주특별시로 합의됐다는 기사를 언급하며 “대화 타협 공존, 과연 민주주의의 본산답다”는 글을 올렸다.

이는 전날 광주시·전남도와 더불어민주당 국회의원들이 격론 끝에 행정통합 명칭을 전남광주특별시(약칭 광주특별시)로 하고, 주청사는 정하지 않은 채 3곳의 청사를 균형 운영하기로 합의한 데 대한 반응이었다.

이에 강 시장은 이 대통령의 글을 갈무리해 자신의 페이스북에 게시한 후 “대통령님, 응원 감사하다”고 화답했다.

강 시장은 이어 “지난번 오찬 자리에서 1청사, 2청사라고도 부르지 말아야 한다고 조언해 주신 덕분에 국회 의원과 시·도지사가 합의를 이룰 수 있었다”며 “잠깐 열렸던 판도라의 상자는 바로 닫혔다. 남은 고비도 흔들림 없이 넘어서겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지