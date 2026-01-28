‘우리 곁에, K리그’…한국프로축구연맹, 2026시즌 캐치프레이즈 발표

프로축구 K리그를 총괄하는 한국프로축구연맹이 팬 참여 공모를 통해 선정된 2026시즌 K리그 공식 캐치프레이즈 '우리 곁에, K리그'를 28일 공식 발표했다.

이번 캐치프레이즈는 지난해 12월 팬 공모를 통해 접수된 작품 가운데 1차 내부 심사를 거쳐 8개 후보를 선정한 뒤, 온라인 팬 투표(30%), 구단 관계자 심사(30%)와 전문가 심사(40%)를 합산해 최종 결정됐다.

프로축구 K리그 2026시즌 캐치프레이즈. 한국프로축구연맹 제공

최종 선정작 '우리 곁에, K리그'는 팬 투표와 구단 관계자, 전문가 심사에서 모두 1위를 차지했다. 특히 팬 투표에서 가장 많은 지지를 받았다.

'우리 곁에, K리그'에는 K리그가 경기장을 넘어 일상과 함께 하는 존재라는 의미가 담겼다.

캐치프레이즈 디자인에도 리본처럼 이어지는 '곁'의 획을 활용해, 'K리그'와 '우리(팬)'의 지속적인 연결을 시각화한 게 특징이다.

한국프로축구연맹은 "이번 캐치프레이즈를 통해 K리그와 팬이 함께 만들어가는 새로운 출발을 알리고, 축구가 지닌 긍정적인 사회적 가치를 팬들과 함께 확산해 나갈 것"이라고 밝혔다.

'우리 곁에, K리그'는 K리그 홈페이지 및 소셜미디어, K리그 경기장 배너 및 옥외 홍보물, K리그 관련 MD 및 각종 캠페인 소재 등 K리그 공식 자산 전반에 적용될 예정이다.

한편 '우리 곁에, K리그'를 만든 공모전 대상 수상자에게는 상금 100만원과 '팀 K리그' 친필 사인 아디다스 유니폼 1벌이 제공된다.

