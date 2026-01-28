벤츠, AMG GLS 63 4MATIC+ 공식 출시

AMG GLS 63 4MATIC+. 사진=메르세데스-벤츠코리아 제공

메르세데스-벤츠 코리아는 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) GLS의 고성능 버전 AMG 라인업을 갖추고 공식 판매에 돌입한다고 28일 밝혔다.

벤츠는 이번 GLS 라인업 추가로 AMG를 비롯한 SUV 포트폴리오를 한층 강화했다.

GLS의 AMG 버전은 국내 시장에 처음으로 선보이는 모델이다.

이번에 출시되는 AMG GLS에는 국내 고객들이 선호하는 안전 및 편의장치들을 대거 탑재해 가치를 더욱 높였다.

이 차에는 고성능이란 수식어 답게 4.0리터 V8 바이터보 엔진이 탑재됐다.

이 엔진은 최대출력 612마력(ps) 및 최대토크 86.7kg.m의 강력한 퍼포먼스를 제공한다.

특히 벤츠 고유의 초고속 주행에서 부드러운 회전 질감을 내며 안정적인 주행이 가능하다.

또 차량에는 적응형 댐핑 조절 기능이 적용된 AMG 라이드 컨트롤 플러스 서스펜션이 기본 탑재돼 고속 주행시에는 안정적인 드라이빙을, 일상에서는 부드럽고 편안한 승차감을 보장받는다.

외관은 22인치 초대형 AMG 전용 휠 등이 적용돼 고성능차 이미지가 부각됐다.

AMG GLS 63 4MATIC+ 실내. 사진=메르세데스-벤츠코리아 제공

인테리어 역시 AMG 전용 시트와 계기판 등 주요 부품에 적용한 AMG 전용 나파 가죽으로 강인한 인상을 부각시켰다.

아울러 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠을 탑재해 운전자가 주행 중 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고도 차량의 주요 주행 기능과 모든 주행 프로그램을 손쉽게 조작하도록 돕는다.

이밖에 드라이빙 어시스턴스 패키지를 비롯해 사각지대 어시스트 등 최신 운전자 보조 시스템도 기본으로 적용해 안전하고 편리한 주행 경험을 선사한다.

AMG GLS 63 4MATIC+의 판매가격은 2억860만원이다.

