차은우 '군악대 재보직 검토' 민원…200억 탈세 의혹 여파

그룹 '아스트로' 멤버 겸 배우 차은우(본명 이동민)의 군악대 보직을 재검토해 달라는 국민신문고 민원이 제기됐다.

28일 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 "차은우의 군악대 재보직을 검토해달라는 국민신문고 민원을 넣었다"는 글이 확산됐다. 해당 글 작성자는 국방부에 보직 적정성 재점검과 재보직 검토를 요청했다고 밝혔다.

국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 ‘KFN 플러스’에 출연한 차은우. 유튜브

작성자는 군악대 보직이 대외 활동 성격이 있는 만큼 대외 신뢰, 대표성, 장병 사기 관점에서 일반 보직보다 높은 수준의 적정성 심사와 리스크 관리가 필요하다는 취지로 민원 제기 이유를 설명했다. 논란의 규모와 파급력을 언급하며 조직의 공정성과 엄정성에 대한 신뢰 훼손 우려도 덧붙였다.

이번 민원은 차은우를 둘러싼 '200억원대 세금 추징 통보' 보도 이후 이어진 논란과 맞물려 확산된 것으로 알려졌다. 일부 보도에 따르면 세무 당국은 차은우가 모친이 설립한 법인과 매니지먼트 용역 계약을 체결한 구조 등을 들여다본 것으로 전해졌다.

다만 이 사안은 최종 확정된 처분으로 단정하기 어렵다는 반론도 나왔다. 차은우 소속사 판타지오는 "실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점"이라며 "현재 최종적으로 확정이나 고지된 사안이 아니다"라고 밝혔다.

차은우도 최근 자신의 소셜미디어를 통해 "납세 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다"며 "관계 기관의 최종 판단에 따라 결과를 겸허히 받아들이고 책임을 다하겠다"고 입장을 밝혔다.

이와 별도로 국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 'KFN 플러스'는 차은우가 출연한 일부 영상을 비공개로 전환한 것으로 전해졌다. 차은우는 해당 채널의 '그날 군대 이야기' 시리즈에서 스토리텔러로 총 4편에 참여한 바 있다.

차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대해 군악대에서 복무 중이다. 다만 보직 조정 여부는 군 내부 절차와 판단에 따라 결정되는 사안으로, 민원 제기만으로 재보직이 이뤄진다고 단정하긴 어렵다.

현재까지 군 당국이 차은우의 보직 변경 여부를 공식적으로 확인한 바는 없으며, 이번 민원과 관련한 구체적인 후속 조치도 공개되지 않았다.

<뉴시스>

