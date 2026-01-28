[속보] 돌아온 아기 울음소리…지난해 11월 출생아 23만 돌파

지난해 1월부터 11월까지 태어난 아기의 수가 23만명을 넘어섰다. 지난해 같은 기간에 비해 6.2% 늘며 18년 만에 가장 높은 증가율을 보였다.

한 병원의 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보는 모습. 뉴시스

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025년 11월 인구동향’에 따르면 지난해 11월 출생아 수는 2만710명으로 전년 11월보다 627명(3.1%) 증가했다.

지난해 11월 출생아 수는 같은 달 기준으로 살펴보면 2019년(2만3727명) 이후 가장 많았다. 코로나19 이전 수준으로 점차 회복하는 흐름이라고 데이터처는 설명했다.

출생아 수는 지난해 7월부터 17개월 동안 연속으로 증가하고 있다. 이는 혼인 및 30대 여성인구의 증가와 더불어 출산에 관한 긍정적 인식 변화가 복합적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다.

지난해 1월부터 11월 누적 출생아수는 23만3708명으로, 전년 동기 대비 6.2%(1만3647명) 늘어났다.

1월부터 11월 누적 출생아 수로는 2021년(24만3383명) 이후 4년 만에 최대치며, 전년 대비 증가율은 2007년 10.4% 이후 18년 만에 가장 높다.

이에 지난해 연간 출생아 수는 2024년에 이어 2년 연속 증가할 전망이다.

작년 11월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.79명으로 1년 전보다 0.02명 증가했다.

연간 합계출산율도 0.8명대를 회복할 가능성이 커졌다. 국회예산정책처의 지난해 합계출산율 전망치는 0.80명이다.

