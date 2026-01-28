여수서 공무원 사칭 사기 잇따라…소상공인 피해 1억원대 발생

전남 여수지역에서 공무원을 사칭한 지능형 사기 범죄가 잇따라 발생해 소상공인 피해가 확산되고 있다. 여수시는 추가 피해를 막기 위해 예방 홍보를 강화하고 나섰다.

공무원 사칭 사기주의. 여수시 제공

28일 여수시에 따르면 최근 시청 공무원을 사칭한 사기범들이 소상공인을 상대로 접근해 총 1억원 상당의 금전 피해를 입힌 사례가 확인됐다. 이들은 실제 소액 거래를 통해 신뢰를 쌓은 뒤 이를 범죄로 연결하는 이른바 ‘빌드업형’ 수법을 사용한 것으로 파악됐다.

한 사례에서는 회계과 직원을 사칭한 인물이 평소 소액 물품을 실제로 구매하며 업체와 관계를 형성한 뒤 제세동기 대리 구매를 요청해 약 1억원을 편취했다. 또 다른 사례에서는 문화예술과 직원을 사칭해 음식 주문 후 음료 대리 구매를 요구하는 방식으로 약 600만원의 피해를 발생시켰다.

이 같은 사기 수법은 위조 명함이나 공문서를 제시하는 기존 방식에서 벗어나, 실제 거래를 활용해 신뢰도를 높인 뒤 범행을 저지른다는 점에서 더욱 교묘해졌다는 평가다. 범죄 대상도 복지 분야를 넘어 환경·안전 등 시청 전 부서 업무로 확대되고 있으며 사무실 이전 등 내부 행정 절차까지 악용된 것으로 알려졌다.

여수시는 이번 사안을 심각하게 인식하고 전 직원 대상 사례 공유를 비롯해 나라장터 공지사항 게시, 시 공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 홍보, 이·통장 회의 자료 배포, 마을 방송 등 가용한 모든 채널을 동원한 예방 홍보에 나섰다.

여수시 관계자는 “공무원은 어떠한 경우에도 민간인에게 대리 구매나 개인 계좌로의 송금을 요구하지 않는다”며 “의심스러운 연락을 받았을 경우 반드시 해당 부서에 교차 확인하고, 이상 징후가 있으면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.

