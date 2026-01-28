계양구, 구의회 신청사 ‘활짝’ 행정·의정 업무 연계성 강화

인천 계양구는 ‘구의회 신청사’ 건립 공사를 완료해 내달 12일 개청식이 개최될 예정이라고 28일 밝혔다. 이번 구의회 신청사는 북구에서 계양구로 분구된 1995년 이후 31년여 만에 구청사 인근으로 이전·신축된 것이다. 행정과 의정 기능이 한 공간에서 연계되는 기반을 확보했다.

건물은 계산동 1079-4번지에 연면적 3605㎡, 지하 1층∼지상 4층 규모로 조성됐다. 구청사와 인접해 그간 거리로 인해 발생했던 행정·의정 간 업무 연계의 어려움 및 주민 이용 불편을 개선할 수 있는 여건이 갖춰졌다.

구의회 신청사 건립 사업은 2008년 기본계획 수립 이후 장기간 표류했으나, 2024년 4월 착공에 들어가며 공정에 속도를 냈다. 구는 시행 주체로서 설계·공사·행정 절차 전반을 총괄했다. 구는 앞으로도 신청사가 안정적으로 운영될 수 있도록 행정적인 지원을 이어갈 계획이다.

윤환 계양구청장은 “구의회 신청사를 통해 행정과 의정 기능이 한 공간에서 보다 원활하게 연계될 수 있는 여건이 마련됐다”며 “향후에도 구청과 구의회가 상호 존중·협력 바탕으로 구민을 위한 정책과 행정이 효율적으로 가동되도록 하겠다”고 말했다.

