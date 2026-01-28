인천시, 농수산식품국 신설 동물보호 정책 강화

인천시가 농업·수산·식품산업과 더불어 동물보호 정책을 한층 종합적으로 구축한다. 새롭게 출범시킨 농수산식품국을 통해서다. 다양한 동물 관련 현안의 체계적인 관리가 이뤄진다는 게 가장 두드러진다.

28일 인천시에 따르면 이번 농수산식품국 신설은 반려동물 양육 인구 증가 및 사회적 인식 변화로 시민들의 동물보호와 복지 안전망 요구가 확대된 데 기인한다. 시는 시민과 반려동물이 함께 살아가는 공존 문화 조성에 더해 관련 정책의 실효성을 높인다는 구상이다.

해당 부서는 반려동물의 출생, 양육, 유기예방, 입양 활성화, 인프라 등 생애주기별 대응 방안을 마련한다. 또 동물복지위원회 운영을 통해 제도적 기반은 강화하고, 사회적 합의를 바탕으로 지속가능한 보호·관리에 나선다. 아울러 학대 예방과 구조 역량도 동시에 향상시킨다.

올 하반기 개소 예정인 반려동물 복지문화센터를 중심으로 입양 가이드라인을 제시한다. 시민들이 올바른 반려문화를 배우고 체감할 수 있도록 교육과 참여 기회를 늘릴 계획이다. 지역 기반의 민관 협력 구조도 갖춘다. 반려동물 영업장은 더욱 촘촘하게 살펴본다. 책임성이 부여된 동물생산업 이력 관리로 유기·학대 문제를 사전 차단시킨다.

유정복 인천시장은 “사람과 동물이 함께 공존하는 행복도시 조성을 목표로 시민 맞춤형 변화를 만들어 나가겠다”며 “농수산식품국을 통해 동물보호가 도시 정책의 핵심 축으로 격상됐다”고 말했다.

