민주당, 시도당 공천 과정에 현역 의원 최소화…“투명한 공천 위한 노력”

더불어민주당이 시도당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위) 구성에 현역 의원을 배제할 방침을 정했다.

민주당 박수현 수석대변인은 28일 서울 종로구 서울대병원에서 비공개 최고위원회의 후 이 같은 시도당 공관위 구성 건을 의결했다고 밝혔다. 박 수석대변인은 “투명한, 공정한, 객관적인 공천을 위해 그동안 제도 개선과 함께 치열히 노력했다”며 “이번에 특히 정청래 대표 취임 후 투명한 공천, 공정한 공천이 이번 지방선거 승리의 핵심 요체란 생각을 가지고 강력한 의지를 표해왔다”고 말했다.

민주당 박수현 수석대변인. 연합뉴스

박 수석대변인은 “최근 국민께 걱정을 끼친 사안도 있지만 그 사안과 별개”라고 선을 그었다. 이번 의결이 시도당에서 공관위를 구성해 최고위 의결을 요청한 사안이라 최고위가 특별한 의견을 추가하지는 않았고 의결 절차만 밟았다는 설명이다. 그러나 이번 결정은 강선우 의원을 제명하고 김병기 전 원내대표가 사퇴, 탈당하게 된 공천 헌금 의혹 사태가 반복되지 않게 염두에 둔조치로 풀이된다. 그동안 현역 지역구 의원은 자신이 지역위원장을 맡고 공천 과정에도 상당한 영향력을 끼칠 수 있는 구조였다.

박 수석대변인은 “과거 시도당 공관위는 현역 의원을 포함한 지역위원장이 절반 이상이고 나머지 외부인사는 형식적인 수준에서 구성됐다고 해도 과언이 아니었다”며 “중앙당은 이미 (공관위에) 현역 의원과 지역위원장 최소화 방침을 시도당에 지침 내린 바 있고 그에 따라 이번 시도당 공관위는 현역 의원과 지역위원장을 거의 배제하고 외부 인사로 객관적·중립적 공관위로 구성하게 됐다”고 말했다.

민주당 중앙당은 전날 공직선거후보자 추천 운영 규칙도 의결해 공천 관련 회의 기록 보존 기간을 새롭게 정했다. 박 수석대변인은 “공관위 구성 및 회의·심사 등 위원회 운영, 그리고 회의·심사 기록의 보존, 열람 및 폐기 등 관련 규칙을 의결해 향후 4년까지 이 기록을 보존하도록 전날 의결했다”며 “이 역시 투명한 공천을 위한 민주당의 노력”이라고 강조했다.

