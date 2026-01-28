임신 남보라, 여동생 결혼식서 덩실덩실…13남매 장녀 존재감

'13남매 장녀' 남보라가 동생의 결혼식 현장을 공개하며 보기 드문 장관을 연출했다. 사진=인스타그램 캡처

'13남매 장녀' 배우 남보라가 동생의 결혼식 현장을 공개했다.

남보라는 27일 소셜미디어를 통해 "동생의 결혼식. 행복해야 혀"라는 애정 어린 멘트와 함께 결혼식 사진을 게재했다.

공개된 사진은 그야말로 입이 떡 벌어지는 스케일이다. 웨딩드레스를 입은 여동생를 중심으로 부모님과 남보라를 포함한 형제자매들이 둘러서 있다.

남보라는 일반인인 남편과 제부의 얼굴은 센스 있게 가려주며 가족들의 프라이버시를 지켰다.

특히 눈길을 끈 건 남보라의 모습이다. 현재 아들을 임신 중인 그는 고운 한복을 차려입고 불룩 나온 'D라인'을 드러냈다.

과거 방송에서 동생들을 업어 키우다시피 했던 엄마 같은 누나였기에 눈물바다가 예상됐으나, 남보라는 오히려 축가에 맞춰 어깨춤을 추며 동생의 앞날을 유쾌하게 축복했다. 뱃속의 아이까지 3대가 함께한 셈이다.

남보라는 지난 2025년 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난해 12월 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

