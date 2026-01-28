李대통령, 28일 외투기업 만나 투자 요청…‘지방 투자에 대한 인센티브 대폭 강화’ 제시

이재명 대통령이 28일 외국인투자기업(외투기업)들과 만나 적극적 투자를 요청한다. 정부는 ‘외투기업의 지방 투자 시 인센티브 대폭 강화’ 등의 내용을 담은 투자 지원 정책 방향을 공개할 예정이다.

이 대통령은 이날 청와대에서 외투기업 간담회 ‘세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장’을 개최한다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다. 외투기업은 ‘외국인투자 촉진법’에 따라 외국인 투자자가 일정 비율 또는 금액 이상을 출자한 기업을 말한다.

사진=청와대 제공

강 대변인은 “오늘(28일) 간담회는 한국에 투자하고 있는 외국인 투자기업 현장의 목소리를 청취하고 청년들에게 더 많은 기회와 지역에는 더 큰 투자를 요청하기 위해서 마련됐다”고 설명했다.

이날 간담회에는 주한 미국상공회의소 제임스 김 회장과 주한 유럽상공회의소 반 후프 회장 등 7개 주한 외국상의 대표와 외국인 투자기업 31개사 대표가 참석할 예정이다.

여한구 통상교섭본부장은 정부 합동으로 마련한 ‘청년도약, 지역성장 중심의 외국인투자 지원 정책 방향’을 발표할 계획이다. 발표에는 지난해 외국인투자 역대 최대유치 성과의 모멘텀을 유지하는 가운데 △30대 외투 프로젝트 선정 및 맞춤형 지원 패키지로 핵심기업 유치 △지방 투자에 대한 인센티브 대폭 강화 △외투기업 맞춤형 청년 인재 육성 △외투기업 애로 해소 및 정주 여건 개선 등을 위한 방안이 제시될 예정이다.

머크 코리아 김우규 대표는 ‘외투기업의 지방 투자 사례’를 발제하고, 참석 기업인들은 지방 투자와 청년 고용 확대를 위한 정책 건의를 중심으로 토론을 진행한다.

