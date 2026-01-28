배달 중 쓰러진 50대…뇌사 장기기증으로 5명에 새 생명 전해

평소 가족들에게 뇌사 상태에 빠질 경우 장기를 기증하고 싶다는 뜻을 밝혀온 50대가 5명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.

오토바이 배달 중 어지럼증을 느끼고 급히 병원 치료를 받던 50대 남성이 끝내 뇌사 장기기증으로 5명을 살린 뒤 세상을 떠났다. 사진은 기증자 한기문 씨. 한국장기조직기증원 제공

28일 한국장기조직기증원에 따르면, 한기문(55세)는 지난 5일, 오토바이 배달 중 어지럼증을 느끼고 119에 신고하여 병원으로 긴급 이송됐다. 이후 한 씨는 끝내 회식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 가족의 동의로 한 씨는 심장, 폐장, 간장, 신장(양측) 기증을 통해 5명의 소중한 생명을 살렸다.

한 씨는 평소 가족과 대화를 통해 다시 살아날 가능성이 없는 연명치료를 하고 싶지 않고, 혹시 뇌사가 되어 누군가의 생명을 살릴 기회가 온다면 기증으로 다른 생명을 살리고 싶다는 뜻을 남겼다. 이러한 한 씨의 뜻을 마지막 소원이라고 생각하고, 생명나눔이라는 뜻깊은 일을 통해 다른 사람에게 희망을 나누고 싶다는 마음으로 가족은 기증에 동의했다.

전라북도 정읍시에서 2형제 중 장남로 태어난 한 씨는 따뜻하고 배려심이 많은 성격으로 다른 사람들에게 언제나 긍정적인 모습으로 대하는 자상한 사람이었다.

한 씨는 초등학교 때부터 야구선수로 활동을 하다 고등학교 3학년 때 부상을 당해 대학 진학을 포기하고 졸업 후 다양한 일을 했다. 개인 사업 및 캐나다에서 요식업 등을 하였고, 최근에는 오토바이 배달 일을 하였다.

한 씨의 동생은 “형에게 더 많은 관심 가지고 챙겨주지 못한 게 미안하고, 이렇게 이별하게 되니 후회만 남는 거 같아. 그동안 어머님과 다른 가족들 잘 챙겨주고 보살펴 준 것 너무나 고마웠고, 이제는 형 몫까지 내가 잘 하도록 할게. 하늘나라에서 잘 지내”라고 마지막 인사를 전했다.

또 오토바이 운전으로 일하는 분들은 차 사고, 추위, 질병 등 다양한 위험에 노출이 되어있는데 많은 사람이 이러한 부분을 모르는 것 같다며 사회적인 논의를 통해 보완책이 마련되었으면 좋겠다는 바람도 이야기했다.

한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내주신 기증자 한기문 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다. 한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

